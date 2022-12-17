俄軍連日對烏南地區發動猛烈攻勢，從南部港城敖德薩（Odessa）、梅利托波爾（Melitopol），逐漸北移來到第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）。《華郵》近期接獲一份報告指出，俄羅斯一支精銳步槍旅基本上已「全軍覆沒」，官員認為要花上數年重建部隊。

報導指出，俄軍第200獨立近衛機動步槍旅比其他部隊經驗更豐富，就連訓練和裝備都是最優秀的等級，戰爭期間被分派到烏克蘭東北部，軍營就駐紮在與芬蘭領土接壤處。儘管如此，仍不敵烏軍強大實力，兵力在幾個月後損失慘重。

文件顯示，截至5月下旬，俄軍兩個戰術群總計達數百名士兵陣亡，而第200步槍旅則在哈爾科夫東北部，一場由烏軍發動的閃電反攻中滅團。

《華郵》也額外採訪到一名9月受普丁動員令徵召入伍的士兵，他表示，「該部隊正處於衰敗狀態」，更進一步透露部隊其實沒有想像中的「高級」，他加入時竟拿到1941年的彩繪頭盔，和沒有鋼板的防彈背心。

烏克蘭第92機械化步兵旅的指揮官費多先科(Pavlo Fedosenko)上校表示，「第200旅已經所剩無幾，可以說徹底被殲滅」；一名歐洲高級情報官員則稱，該旅恐費時許多年重建。

然而，這並非首例，隨著戰爭拖延，普丁深知眼前困境重重，像是俄羅斯空降傘兵(VDV)在最近幾週同樣跌跌撞撞，指揮官戰死，另一支部隊也在鎮守基輔時遇襲。