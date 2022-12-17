民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農在提出松機遷移、雙語教學等政策後，都沒有得到黨內的奧援，因此被對手國民黨籍候選人王鴻薇及名嘴稱是「一個人的選戰」。國民黨台北市前議員羅智強今（17）日在節目《全民平評理》中指出，吳怡農看起來隻身孤影，也有可能是他看到民進黨大咖這次輔選都變成票房毒藥，所以不想沾關係。如果他要找人站台，綠營現在可能只剩副總統賴清德、北市議員王世堅、立委高嘉瑜三人比較有票房了。

羅智強指出，從吳怡農處理民進黨中常委黃承國這件事就可以看到，他的表現、態度就是怕怕的，又看到九合一大選時，大咖去站台都變成票房毒藥，民進黨縣市全部發生海嘯，所以他就不想和這些高層沾關係了，當然這些人被撇清也會不滿，因此也不會全力幫忙，兩邊是互相的。

對於吳怡農在選戰中的表現，羅智強坦承「超出意料之外」，像是吳今天對於外界叫他「膿包」，表現得很在乎，跟兩年前與台北市長當選人蔣萬安競選立委對陣時，給人的印象完全不一樣，另外在反應各方面都很遲鈍，在很多政治議題也是表現出首鼠兩端，像是被問到行政院長蘇貞昌要不要下台這塊。

對於這次立委補選選情，羅智強認為國民黨北市議員王鴻薇聲勢、條件到目前為止都還不錯，但也強調台灣的選民有一種很特別的情感，每次選完都會有鐘擺的狀況，這次民進黨被修理了，下次鐘擺到哪不知道，最後的關鍵還是要看投票率。