近來微博瘋傳張蘭好友虞文紅（虞美人）爆料，汪小菲和大S已經和解，大S拿了人民幣5000萬（約台幣2.2億），承諾讓汪小菲一家團圓，對此，張蘭直播被問到此事，也驚訝直呼「不可能吧」。

對於大S和汪小菲已經和解一事，張蘭在直播聽聞消息後，也變臉表示不可能吧，接著表示「不知道，錢的事一個願打一個願挨」，還說道「不知道，不問我這些事，錢的事我不管，至於人品的事我必管」，似乎對於傳聞也不知情。

其實，張蘭才在直播表示，汪小菲自從被網友嘲是「媽寶男」後，不只取消關注她，還刪除了所有聯繫方式，因此她現在知道的所有消息，都是從網路上得知的，不過網友對於她的說法抱持著懷疑態度。

張蘭近來靠著兒子的家務事在網路開直播帶貨，讓她獲得破億獲利，不過之前卻被網友發現她的國籍竟然不是中國，她早在2012年就入籍聖克里斯多福及尼維斯，對此，她也強調當時因為中國商務部規定，人民不可以到海外上市，而她為了讓公司在香港上市，才變更國籍，但她也堅稱「自己無時無刻都想重回中國籍。」