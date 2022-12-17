在七大工業國組織（G7）及歐盟制定俄油價格上限後，俄羅斯總統普丁已經明言不會像任何參與這項措施的國家出口石油，但根據數據顯示，俄油正透過西方投保的油輪將俄油運往印度，意味著俄羅斯雖然在限價下限制一些銷售，但仍遵守部分貿易機制，完整的「影子艦隊」可能不如俄羅斯所設想的那般成功。

商業內幕報導，據限價規定，俄油買家只有以每桶60美元或更低的價位進口，才能使用歐洲航運和保險服務。措施旨在打擊莫斯科的戰爭金援，並同時確保全球石油市場供應無虞。

但根據《金融時報》援引貨運數據和分析公司Kpler數據顯示，從12月5日限價正式生效以來，莫斯科已將數百萬桶原油透過七艘西方投保的油輪裝載運輸，這是俄羅斯撤回前言的第一個跡象。

報導指出，至少有7艘載有約500萬桶俄油的油輪駛離俄羅斯波羅的海港口，載往印度的煉油廠。印度自今年戰爭爆發以來一直是俄油的主要買家，在俄羅斯因戰爭遭西方制裁期間，持續以大幅折扣搶購俄油。

普丁曾痛批西方限價是愚蠢的行徑，更威脅莫斯科不會將原油出售給參加限價的國家，並減產以對。不過迄今的制裁已經使俄出口大幅下滑，且從長遠來看，將進一步影響該國經濟，俄羅斯央行曾警告經濟衝擊的來臨，國際貨幣基金組織（IMF）預期俄今年GDP將萎縮3.4%。