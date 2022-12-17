行政院長蘇貞昌民進黨嘉義市長候選人李俊俋選前之夜助講時，談到肉品市場補助爭議，強調他沒有對不起嘉義市。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌（右）今南下為民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）助講，與黨籍立委王美惠（左）呼籲支持者出來投票。（呂妍庭攝）

李俊俋晚間舉辦「翻轉嘉義、迎向勝利」選前之夜，太太陳佳慧及多位競選總部幹部與他一起同台。（呂妍庭攝）

李俊俋晚間舉辦「翻轉嘉義、迎向勝利」選前之夜，太太陳佳慧及多位競選總部幹部與他一起同台。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今晚在競選總部前自辦「迎向勝利」選前之夜，行政院長蘇貞昌、民進黨代理主席陳其邁、嘉義縣長翁章梁等人到場站台，針對近日兩陣營吵得沸沸揚揚的嘉義市肉品市場經費補助爭議，蘇貞昌強調自己沒有對不起嘉義市，還說給補助還做不來，不如市長換人來做！

蘇貞昌今晚為李俊俋站台時，細數多項他給嘉義市的補助建設，說他做行政院長，最先照顧的就是嘉義市「真的沒有對不起嘉義」，並針對肉品市場經費解釋，指肉品市場經費因主計處說不能全額，所以中央補助到9成已到天花板，結果還被對手拿出來嫌，「虧我這麼有誠意」，感覺無彩！ 尤其嘉義市政府12月6日行文中央說要退回8200萬元，「補助你還做不到，還嫌我？」那不如換個人來當市長。

陳其邁表示，在幾個小時後，嘉義市就要選擇進步還是後退的方向，嘉義市面臨著十字路口，「選錯的市長實在是差很多。」，翁章梁針對李俊俋提出建構輕軌系統，表示如李俊俋當選市長，未來會和他合作，徹底完成這條線，也說民進黨需要力氣、需要鼓勵，需要勝選來鼓勵我們往前走，拜託大家支持李俊俋。

李俊俋表示，這場未完成的延長賽打到最後一局，心裡非常的感動，說他8年在立院、總統府，看到嘉義市被邊緣化非常不甘心，所以有這個使命一定要回來，讓嘉義市起死回生，強調提出的政見，上任就會開始做，重點是投票率要高，才能贏回嘉義，迎向勝利，他對嘉義人非常有信心，能做出最有智慧的決定，讓嘉義越來越好。

李俊俋晚間舉辦「翻轉嘉義、迎向勝利」選前之夜，晚會開始前，李俊俋和太太陳佳慧及多位競選總部幹部、支持者從北香湖公園出發，徒步至競選總部會場， 而晚會除黨籍市議員，還有蘇貞昌、陳其邁、翁章梁、立委王美惠、管碧玲、范雲等人一同站台助講。