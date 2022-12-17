在寸土寸金的地區裡，為了讓小空間發揮大效用，往往會衍生出奇異的格局，不過這樣的房子你願意入住嗎？一名網友分享廚房和廁所的「共想空間」，流理台旁邊直接安裝了一個馬桶，奇特的景象讓許多人看傻了眼，直說「很怕會噴到」，不過就有內行人表示，這種房子其實在香港很常見。

有網友在臉書粉絲專頁《奇葩裝潢分享中心》投稿，分享某間房子的特殊格局，從照片中可見，空間的右側有流理台，擺放著碗盤、砧板等廚房用具，不過左邊狹小的空間裡，竟硬是放了一個白色馬桶，就連衛生紙、擦手巾也掛在牆上，廚房和廁所共享空間，連一層浴簾也沒有。

照片曝光後，讓許多網友看傻了眼，紛紛留言，「太大力會噴到…」、「人生不是吃就是拉，拉完再吃，一站式服務，生命的流程」、「雖是不得已，但蓋子要蓋上」、「這個味道好複雜」、「這是我看過最扯的」、「房東都不怕下地獄」。

不過留言串也出現許多內行網友回應，「本來覺得很過分，但香港好像就是這樣，唉唉」、「香港常見，比這更差都有」、「這間已經讓很多香港人羨慕死了」、「香港有不少這樣的房子」、「我小時候就是住這種廚廁浴室合一的劏房，空間比這圖片更小，還在8樓沒電梯，PS.香港人」。