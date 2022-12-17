副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日就驚爆，「中廣董事長趙少康決定要參加國民黨初選」，前立委郭正亮則認為「趙少康的目的可能不是真的要參加初選，此舉將會逼朱立倫做出決定」。

吳子嘉17日在網路節目《董事長開講》中表示，他以目前聽到的消息來說，「趙少康決定要參加國民黨2024的初選」，而郭正亮則認為趙少康的目的可能不是真的要參加初選，此舉將會逼朱立倫做出決定，就是要選出黨內最有機率當選的人，所以朱立倫就是要促成國民黨的初選，或是公布一個初選程序，表示接受跟國民黨的友好人士做民調，也是一種方法，鑰匙就是在朱立倫的身上。

郭正亮更接著說，2024的重點其實是國民黨怎麼選，國民黨第一個障礙就是朱立倫要承認自己沒有能力選，再來現在民調最高的是侯友宜，而侯友宜現在也不用擔心落跑的問題，「因為侯友宜副市長當了8年、市長當了4年，這不是落跑的問題，但要搶大位的人，一定要積極表態，不用客氣，侯友宜剛好不是這樣的人」。

但郭正亮最後也強調，「侯友宜兩岸的敏感問題、美國跟台灣的重大問題，都避開不談，大家就不覺得他會不會是要選」，郭正亮直言，「國民黨的初選，不會超過6月，所以侯友宜過完年，二月開始，就要開始對全國性的重大議題做一些態度的表示，民眾才會覺得你要選」。