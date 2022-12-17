（23：14更新）卡達世界盃足球賽來到尾聲，季軍戰克羅埃西亞在第7分鐘靠著葛瓦迪奧（Joško Gvardiol）魚躍頭槌率先破門，不過摩洛哥2分鐘，達利（Achraf Dari）同樣用頭槌破門，將戰局扳平，兩軍目前戰成1比1平手。

克羅埃西亞今晚將迎戰非洲勁旅摩洛哥，爭奪本屆世足季軍，兩隊先發陣容也出爐，贏來生涯世界杯最終戰的「魔笛」莫德里奇也先發上陣，這是他世界盃生涯第19場、國家隊162場出賽，雙雙寫下隊史紀錄。

克、摩本屆世界盃同在F組，小組賽兩隊戰成0比0平手，今晚又在季軍戰碰頭，「格子軍團」要力保近10屆世界盃季軍都由歐洲球隊拿下的傳統；摩洛哥則要挑戰隊史最佳的季軍。

今晚將迎來生涯世界盃「最後一舞」的克羅埃西亞隊長莫德里奇季軍戰先發上陣，這是他本屆第7場先發，繼1982年義大利門神佐夫（Dino Zoff）和1990年英格蘭傳奇門將希爾頓（Peter Shilton）後，史上第3位先發7場且至少37歲的球員。

克羅埃西亞先發名單（3-5-2）：李瓦柯維奇（Dominik Livaković，門將）、史坦尼希奇（Josip Stanišić）、葛瓦迪奧（Joško Gvardiol）、蘇塔洛（Josip Šutalo）、佩利希奇（Ivan Perišić）、馬耶爾（Lovro Majer）、柯瓦希奇（Mateo Kovačić）、莫德里奇（Luka Modric）、歐希奇（Mislav Oršić）、克拉馬里奇（Andrej Kramarić）、里瓦亞（Marko Livaja）。

摩洛哥先發名單（4-3-3）：布努（Yassine Bounou，門將）、哈基米（Achraf Hakimi）、艾亞米克（Jawad El Yamiq）、達利（Achraf Dari）、阿拉赫（Yahia Attiyat Allah）、安拉巴（Sofyan Amrabat）、薩比里（Abdelhamid Sabiri）、艾卡努斯（Bilal El Khannous）、齊亞赫（Hakim Ziyech）、布法（Sofiane Boufal）、恩內西里（Youssef En-Nesyri）。

第7分鐘克羅埃西亞獲得自由球機會，葛瓦迪奧魚躍攻破摩洛哥大門，取得1比0領先，這也是「格子軍團」在本屆最快進球。不到2分鐘摩洛哥也展開反攻，達利同樣用頭槌破門，兩軍戰成1比1平手。