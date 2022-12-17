韓國女團KARA為了慶祝出道15週年，在11月驚喜合體推出新專輯《MOVE AGAIN》，昨（16日）更以主打歌〈When I Move〉拿下音樂節目冠軍，讓粉絲都感動到不行；KARA隊長朴奎利17日與2成員知英和齡智在IG直播慶祝，她無預警脫口「沒穿內衣」，讓她們嚇了一跳，還拉開睡衣確認，大膽舉動被3千多名觀眾看光。

KARA在16日拿下音樂節目冠軍，也是她們相隔7年6個月再獲獎，17日凌晨奎利特地與知英、齡智開睡衣直播，奎利突然對著鏡頭說，「我現在沒有穿內衣」，讓2成員嚇到瞪大眼睛和用手捂嘴，另一名成員Nicole雖然沒有一起直播，她也留言驚呼「太猛了」；有趣的是，奎利還淡定地把睡衣衣領拉開，確認裡面是否有內衣。

奎利在直播自曝沒穿內衣，嚇壞成員知英和齡智。（圖／摘自KARA奎利IG）

之後3人聊著此次宣傳的感想，不過，聊到奎利已經半夢半醒的狀態，知英和齡智都讓她趕快去睡覺，才結束直播。粉絲們都被奎利真實爽朗的模樣打敗，她們直播畫面更在韓國各大論壇引起熱議，「奎利女神真是平易近人」、「沒錯，在家才不要穿內衣」、「第一次看到那麼優雅地說自己沒穿內衣的人」。

奎利從出道就因超高顏值受矚目，「奎利女神」的由來追朔到2009年，她與隊友們上綜藝節目，自我介紹是KARA美貌擔當，還補充說明，「有人稱呼我為女神，爸爸媽媽也這樣叫我」，在那之後奎利也被冠上「奎利女神」，她也相當有自信以此自居。