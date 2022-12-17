面臨全球經濟逆風，高盛集團計畫從明年1月起裁員最多4千人，此外還將削減或甚至取消表現不佳的員工年終獎金。

根據內情人士透露，目前整個裁員計畫尚未完全底定，不過精簡人數應占其全球員工總數4.9萬人的8％。儘管如此，裁減後的員工人數依然高出2019年底的約38,000人。

另外高盛預料還會削減、或甚至在某些情況下取消績效墊底員工的年終獎金。

高盛有部分裁員是年終績效考核的結果。員工通常也會把沒有獲得年終獎金解讀為公司要求離職的跡象。該集團過去多年都是透過該過程淘汰表現不盡理想的員工，不過它在疫情期間曾一度暫停裁員行動。

為了撙節支出，高盛今年還將打算取消高薪合夥人和其他高層主管的獎金，讓銀行有更多資金做為低階員工的薪酬。

高盛曾在10月宣布大幅重整，包括將投資銀行與交易部門進行合併與撤回消費金融業務，希望能把重心聚焦在獲利相對穩定的資產與財管部門。該集團在今年前九個月淨獲利下滑44美分，執行長索羅門（David Solomon）目前正面臨提振獲利的沉重壓力。

摩根士丹利本月稍早也裁減1,600人、占全球員工總數的約2％。花旗與巴克萊也有裁員計畫，至於美國銀行則是暫緩招募速度。

就如同其它華爾街銀行，高盛在2020與2021年曾大量聘雇員工，以因應當時的企業併購熱潮。不過今年受到經濟成長放緩、美中關係緊張、俄烏戰爭與全球利率攀升，不僅股市陷入熊市，也讓併購交易熱急凍。

隨著這場華爾街聘僱派對今年逐漸畫下句點，Johnson Associates薪酬顧問公司執行董事強生（Alan Johnson）表示：「我們從榮景驟然走向衰退，所以事後來看（銀行）之前可能過度增聘。」他還悲觀預估，明年情況恐怕也不會太好。