英格蘭在8強不幸遭衛冕軍法國淘汰，成績比上一次的季軍還要退步，失望的提前結束了世界盃旅程，不過根據英國媒體《太陽報》報導，近期有粉絲搬出了世界盃的奇葩規章，只要在接下來的季軍及冠軍戰2場比賽，雙方皆達成上場人數不足7人的條件，英格蘭甚至還有爭冠的可能性。
有位叫做Adam Devlin的球迷在推特提出了一項FIFA規則，若克羅埃西亞及摩洛哥雙方各被罰下了4人，且兩隊隨後再各有1位球員「同時」被請出場（如果只有1隊的球員被罰，則由另1方取勝），則兩方將同時被取消比賽資格，按照規定會由8強隊伍中公平競賽分數最低的球隊，也就是紅、黃牌數量最少的英格蘭替補成為季軍，若上述情形依然在冠軍賽發生也會是如此。
只是這規則有很奇特的地方，世界盃4強之後將會按照戰績排序名次，依序為荷蘭（3勝2平，11積分）、英格蘭（3勝1平1負，10積分，淨勝球較優排前）、巴西（3勝1平1負，10積分）、葡萄牙（3勝2負，9積分）分別排在5到8名，照理來說應由荷蘭向上替補名次，而不是以紅、黃牌的數量決定。
Devlin毫無可能實現的幻想，多數英格蘭球迷給出唱衰、諷刺的回應，「絕對不可能，洗洗睡吧！」、「我知道這是足球要回家了」、「這是我聽過最唬爛的事」，也有球迷當成科普文來看，「感謝分享，長知識了！」
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