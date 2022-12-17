英格蘭在8強不幸遭衛冕軍法國淘汰，成績比上一次的季軍還要退步，失望的提前結束了世界盃旅程，不過根據英國媒體《太陽報》報導，近期有粉絲搬出了世界盃的奇葩規章，只要在接下來的季軍及冠軍戰2場比賽，雙方皆達成上場人數不足7人的條件，英格蘭甚至還有爭冠的可能性。

有位叫做Adam Devlin的球迷在推特提出了一項FIFA規則，若克羅埃西亞及摩洛哥雙方各被罰下了4人，且兩隊隨後再各有1位球員「同時」被請出場（如果只有1隊的球員被罰，則由另1方取勝），則兩方將同時被取消比賽資格，按照規定會由8強隊伍中公平競賽分數最低的球隊，也就是紅、黃牌數量最少的英格蘭替補成為季軍，若上述情形依然在冠軍賽發生也會是如此。

只是這規則有很奇特的地方，世界盃4強之後將會按照戰績排序名次，依序為荷蘭（3勝2平，11積分）、英格蘭（3勝1平1負，10積分，淨勝球較優排前）、巴西（3勝1平1負，10積分）、葡萄牙（3勝2負，9積分）分別排在5到8名，照理來說應由荷蘭向上替補名次，而不是以紅、黃牌的數量決定。

Guys, it’s not all over yet. If Croatia and Morocco each get 4 players sent off today, the game is unable to be completed, the result is nul and void. Run with me here… if the same happens in the final, the trophy goes to the quarter finalist with the best disciplinary record! — Adam Devlin (@ad_I_am) December 16, 2022

Devlin毫無可能實現的幻想，多數英格蘭球迷給出唱衰、諷刺的回應，「絕對不可能，洗洗睡吧！」、「我知道這是足球要回家了」、「這是我聽過最唬爛的事」，也有球迷當成科普文來看，「感謝分享，長知識了！」