陳福海(左1)表示，金廈大橋之推促，應超越政治之羈絆，他上任縣長後一定全力來協助。(圖／金廈大橋建設推促會提供)

「金門縣金廈大橋建設推動促進會」今(17)日召開第1屆第1次會員大會正式成立，並選出前金門縣議員陳滄江為創會理事長。金門縣長當選人陳福海也到場祝賀，並在致詞表示金廈大橋之推促，應超越政治之羈絆，以發展金門民生經濟為主軸，必要時可舉辦縣民連署，或於2024年以公投展現金門人盼望興建金廈大橋之民意。

陳福海說，正如台北市長柯文哲今(2022)年6月到金門時所言，金門的問題，金廈大橋蓋起來，就可解決了80％。金廈大橋，就如兩岸通水，也是經過陳滄江等諸多民意代表建言及歷任金門縣長陳水在、李炷烽、李沃士等不斷努力之推動，才有後來他於前任縣長時的兩岸正式通水。以兩岸現今氛圍，只要走出這一步，相信這座橋不會再等太多年。

陳福海表示，金廈自古交流密切，交通與經濟等均為共同生活圈，興建金廈大橋也是金門人的共同心願。成立金廈大橋建設推動促進會是歷史性的一刻，非常榮幸恭逢其盛。

陳福海說，在12月25日上任縣長後，一定全力來協助。政府資源有限，民間力量無窮，縣政府會與金廈大橋建設推動促進會及所有關心金門將來代代子孫的人連結在一起，共同努力促成共同目標。

理事長陳滄江認同陳福海的「拋開政治，以發展金門民生經濟為主的建橋訴求」，陳滄江說，金廈大橋建設推動促進會的成立，是為金門人的共同心聲點火，接著將廣泛徵詢各界意見、禮聘專業顧問、召開公聽會、製作說帖遊說中央各黨派支持，最終是爭取兩岸主管機關認同，達成建橋目標。

陳滄江也表示，為了凝聚海內外金門人共識，該促進會不排除發起金門人的「籲請興建金廈大橋公民連署」，並考慮建請金門縣政府與縣議會，發動2024年結合總統大選一併舉辦「同意興建金廈大橋與否公投」，訴諸民意，以達建橋目標。

首屆金廈大橋建設推動促進會理監事名單如下：理事長陳滄江。常務理事翁國團、林金量。理事：翁立奇、陳明泰、莊水池、王振利、許燕輝、葉錦湖、翁炳信、林茂林、王艷萍、陳松泉、楊耀祖、李德毓。常務監事吳增允。監事：李根遠、許清泉、廖明隆、蔡建偉。