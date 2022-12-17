苦苓近日因為指出某暢銷女作家經常請人代筆，讓外界都猜測在影射吳淡如，雙人因此多次隔空交火，今(17日)苦苓終於發文正式公開致歉了。
苦苓日前發文指出有暢銷女作家經常請人代筆，還說「難怪她還有時間去賺那麼多錢」，讓不少人都猜測他是在講吳淡如，讓吳淡如也無奈發長文回應「我想他生病了，我不想計較就盡量體諒吧」，並透露被攻擊的理由是因為自己替對方澄清沒有得癌症，導致他非常不高興，「還寫訊息來罵我，說我斷了他的財路」。
不過之後苦苓也發文「如果你沒有做壞事，那根本就不用說人家是在影射你；如果你真做了壞事，那就趕快跟大家認錯道歉，刻意轉移焦點又能改變什麼？」並稱自己是聽到一位網紅作家請人代筆有感而發，沒想到她對號入座，還直言「比敵人還可怕的朋友」。
雙方你來我往唇槍舌戰，苦苓今終於發文致歉，表示「由於躁症發作、言語過激所造成包括對吳小姐的傷害，我在此鄭重道歉，並感謝朋友們的支持與大家的包容」，正式公開向吳淡如表示歉意。
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