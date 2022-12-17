OPEN將氣球４小時後在大寮區電線桿上被發現，已變成一塊破布。（翻攝照片／楊舒婷高雄傳真）

高雄市夢時代17日舉辦「OPEN！大氣球遊行」，不料傍晚5時許疑似因為風勢過強，人氣明星OPEN將氣球隨風飛去，之後就下落不明，晚間9時許有民眾發現疑似是OPEN將的身影出現在大寮區，經通報警方到場確認後，確定殘破不堪的一坨布就是飛了約莫18公里遠的OPEN將本人。主辦單位表示，OPEN將因溫度關係所以氣球皮自動破掉，才會掉落在大寮區，所幸無造成嚴重後果。

高雄市夢時代睽違2年再度舉辦「OPEN！大氣球遊行」，沒想到準備進行夜間展示時，瞬間颳起一陣強風，導致OPEN將氣球的繩索斷裂，也因風速過快，OPEN將隨之起風飛行，消失在茫茫天空。

OPEN將消失後，高雄市府立即通報各相關單位，包括小港機場、高雄港務分公司，請求陸海空3方全力注意OPEN將的下落。

經過了4小時後，有民眾在大寮區路旁發現疑似OPEN將的身影，經過警方確認後，確定此塊布就是從前鎮區夢時代逃亡的OPEN將本人，不過原本神采飛揚的OPEN將經過18公里的飛行，已成為一塊破布，加上天空下著濕冷的雨，大夥在收拾OPEN將的畫面顯得相當淒涼。

主辦單位表示，OPEN將內的氣體是純氦氣，所以會飛得很快，當時有通報許多警察去找尋OPEN將的下落，但因為飛得太快太高，所以一無所獲；經主辦方詢問廠後得知，因為今天天氣屬於濕冷的關係，OPEN將氣球飛到固定的溫層就會自動轉向，也因為溫層溫度的變化，導致OPEN將球皮自動爆掉，最後才會掉落在大寮區的電線桿上。

高雄市夢時代遊行氣球