國民黨台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，獲得黨內青年世代支持，成為近期政壇熱議的話題。國民黨台北市前議員羅智強今（17）日在節目《全民平評理》中表示，國民黨已經在改變，從徐巧芯、北市議員游淑慧站在九合一大選第一線就可以看到，另外他也將持續推出新秀參加選戰。至於被問到是否會挑戰桃園立委席次，他語帶保留，回應現在還「言之過早」。

羅智強表示，自己去演講的時候，都會問學生，「不考慮其他因素，只看前途會加入哪個政黨？」以前得到的答案都是民進黨，他坦承民進黨確實給年親人在政治舞台上更多發揮的空間，而外界看到的國民黨，則一直以來都沒給年輕人機會。羅智強強調，這件事現在改變了，從這次選戰就可以看到，國民黨年輕戰將開始站在最前線。

羅智強指出，一個政黨要有讓年輕人看到改變的決心，因為沒有年輕人的加入，政黨就會萎縮，他是用這樣的信念去支持年輕人參政，現在也創造舞台讓年輕人去鍛鍊，且這次他推的三個議員楊植斗、蔡宗豪、陳芳盈也都未滿30歲。

對於世代交替，羅智強說得很明白，自己推動的代價就是要承擔失業的風險，他要做一個良好的示範，要把經營的選區交出來。他提到，雖然自己失業了，但他現在不只在北市大安文山區打拼，也開始為全台灣很多國民黨新秀輔選。

被問到出馬挑戰鄭運鵬的立委席次，羅智強回應言之過早。（賴佑維攝）

至於被問到是否會挑戰戶籍所在地的立委鄭運鵬？羅智強也不諱言，他從桃園市長選戰之後就看開了，下一步路不是他能決定的，黨有不測風雲，不管未來有戰場沒戰場，有舞台沒舞台，他現在就是努力訓練更多年輕人，「要去戰誰都言之過早，會不會出來選立委都是個問號。」