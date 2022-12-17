中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生17日表示，中國明年穩外貿的風險將明顯加大。他認為有三個因素值得關注，其中一項是大陸加工貿易前11個月的增長率只有1.3％，這意味著台港澳企業在大陸非常難，「有台商企業表示他們的訂單損失了50％，把過去40年伴隨改革開放的台港澳企業留住的難度很大」。

張燕生表示，從經濟萎縮來看，在國際環境錯綜複雜的背景下，全球貿易投資減速，危機前全球貿易增長率是經濟增長率的1.5倍到2倍，危機後下降到0.5倍到1倍，供應鏈將會重塑。

在實操層面上，張燕生指出，跨國公司正在構建兩個平行的經濟和產業體系，一個是中國的，一個就是中國以外的。

張燕生說，過去三年Omicron對經濟社會的影響非常大，最大的影響不在病死率，而在於它在中國和世界之間形成的訊息鴻溝。根據OECD預測，明年全球的經濟增長率有可能是2.2％，低於全球經濟的一個衰退的底線。而且，美國是0.5％，歐元區是0.3％，中國是4.7％，全球經濟明年將非常難。在這種情況下，明年全球產業鏈、供應鏈「脫鉤」、「斷鏈」的風險將上升。

張燕生說，有岸製造和離岸製造正在進行較量，離岸製造是全球化的產業格局，有岸製造是貿易政治化的格局。這種情況下，「中國的未來是像一些跨國公司擔心的那樣『是一個普通的市場銷售地』，也就是說，未來關鍵的技術、關鍵的人才、關鍵的零部件生產不得不離開，還是說中國未來是創新的新高地」？

此外，人們非常擔心一些國家尋求用時間來瓦解中國供應鏈的根基，十年左右把全球供應鏈對中的依賴降低到40％以下，這種情況下，大陸應該怎麼辦，怎麼能夠尋求科技、產業、金融掛鉤不脫鉤，合作不對抗，開放不封閉。

張燕生指出，中美迫切需要一個管控東亞地區風險的協議框架。管控中美之間的分歧和風險，將最大限度降低不確定性，並降低全球供應鏈脫鉤斷鏈風險。他認為，在上述情況下，中國明年穩外貿的風險將明顯加大，但是其對經濟整體好轉有信心。

張燕生列出了一組數據，今年4月，大陸外貿進出口的增速是0.1％，而今年的11月，貿進出口的增速仍是0.1％，也就是說，大陸4月曾到達谷底後，11月再次回到谷底。因此，明年如何能夠實質上穩住外貿，挑戰是很大的。

張燕生表示，有三個因素值得關注。第一，加工貿易前11個月的增長率只有1.3％，這意味著台港澳企業在大陸非常難，有台商企業表示他們的訂單損失了50％。把過去40年伴隨改革開放的台港澳企業留住的難度很大。

第二，今年前11個月外企進出口的增速只有0.1％，占比已經下降到33.1％，這說明佔據外貿半壁江山的外資已經下降到1/3，怎麼能夠穩住外資也是一項重要的工作。第三，製造業外資占整個外資的比重已經下降到19.4％，勞動密集型產品出口占比已經下降到17.9％。