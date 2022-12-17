台北市兵役局代理局長林春來(立者右二)關心役男入營適應情形。（台北市兵役局提供）

台北市兵役局代理局長林春來(左一)為當月壽星慶生。（台北市兵役局提供）

役男與市府慰問團心合影。（台北市兵役局提供）

台北市政府為關懷在營區服役的市籍子弟，兵役局代理局長林春來代表市長柯文哲於12月16日（星期五）在台北市軍人服務站吳站長陪同下，前往宜蘭金六結探視陸軍軍事訓練役第161、163梯次及補充兵第400梯次計618名市籍役男，除了謝謝部隊幹部的訓練照顧，更對疫情期間部隊為維護役男服役健康，落實各項防疫措施，再次表達感謝。

本次慰問除了準備役男喜愛的速食點心外，也為當日壽星舉辦溫馨的慶生會，讓役男在新訓中心同袍的祝福下度過難忘的生日。

代理局長林春來表示，看到役男們個個精神抖擻，特別感到欣慰，並勉勵役男珍惜服役的時光，期許大家都能好好學習，鍛鍊好身體，養成運動好習慣及規律的生活作息，為將來邁入社會職場奠定良好基礎，給自己人生留下美好的回憶。

林春來也藉勞軍活動，行銷市府的青年政策，期盼役男們可以多加利用兵役局與勞動局共同推動的「役職挺你-役男就業輔導服務」專案，踴躍報名參加「職涯諮詢」與「役畢職能培育訓練」等服務，以提升結訓後的就業技能與競爭力，相關資訊可電洽（02）23684081 服務專線連繫。

由於天氣進入冬季，蘭陽地區受東北季風影響，天氣濕冷，林春來轉達市長柯文哲的再三叮嚀，提醒大家要注意保暖與身體保健，並於接受訓練時，務必要注意自身安全。

最後，慰問團也利用這次行程一併慰勞蘭陽地區指揮部及宜蘭縣後備指揮部，向保家衛國的國軍弟兄姐妹們致敬，未來市府團隊會持續敬軍愛軍，共同為安定國防力量努力。