副總統賴清德宣布參選民進黨主席之後，蔡賴關係頗受關注。2019年民進黨總統初選，總統蔡英文與賴清德競爭，賴清德曾喊話蔡英文，「要求她的網軍停止攻擊我」，最後由蔡英文勝出，賴清德隨後同意出任副手，兩人搭檔參選2020總統大選。媒體人黃光芹爆料表示，蔡英文曾帶著賴清德參觀網軍作戰指揮中心，賴清德看了之後脫口說了一句「喔！原來是你們」。

媒體人黃光芹日前在網路節目《新聞不芹菜》中爆料表示，賴清德曾請蔡英文「約束一下網軍」，後來兩個人搭檔參選2020總統大選以後，蔡英文就帶著賴清德一起到北平東路民進黨黨中央的隔壁棟大樓。當時賴清德一進去，就看到一堆人在作業，儼然是第二辦公室，也就是作戰指揮中心。他進去後，就看到有些人站起來跟他稍微致意一下。賴清德說了一句「喔！原來是你們」。

前民進黨立委郭正亮則指出，2019年民進黨剛敗選，賴清德的民調那時仍領先蔡英文約20%，新潮流當時有8位立委偷偷跑去支持賴清德，其中最讓人意外的是高民進黨立委高嘉瑜，她真的是死挺到底。

另外，針對賴清德參選民進黨主席，郭正亮表示，賴清德還是會小心翼翼，處理政權這個部分，因為未來若部長出錯，是賴清德要揹。加上是他要選總統，並不是蔡英文，所以他不能跟英系對著幹。