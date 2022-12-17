中美元首11月中旬面對面會晤，達成避免兩國競爭演變成衝突，保持經常性聯繫的共識。美國國務院美東時間16日宣布啟動成立「中國事務協調辦公室」（Office of China Coordination），確保美國政府能負責任的管控與中國的競爭。

綜合外媒報導，美國務卿布林肯16日主持上述辦公室啟動儀式。該機構被非正式的稱為「中國屋」（China House）。

美國國務院表示，「『中國屋』將確保美國政府能夠負責任的管理我們與中國（PRC）的競爭，並推進我們對一個開放、包容的國際體系的願景。我們成立『中國屋』的目標，是說明並落實拜登政府對中國策略的各項要素。」

布林肯說，「中國屋」會集合美國務院內外的中國專家，與各分區人員，以及國際安全、經濟、科技、多邊外交與戰略專家合作，令國務院政策更加一致和靈活，並能更好地與盟友合作。

據了解，「中國屋」將取代國務院的東亞及太平洋事務局轄下的中國事務處，由60至70人組成，分成3組，針對與中國的傳統雙邊事務、戰略溝通和中國以外的活動，進行工作，仍然由副助理國務卿華自強（Rick Waters）率領，向助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）和副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）直接匯報。

此外，美國貿易代表辦公室（USTR）同日表示，將352項中國進口產品的「301條款」關稅豁免再延長9個月。USTR 3月下旬宣布對上述產品關稅豁免，包括泵和電動機等工業部件、某些汽車零部件和化學品、自行車、吸塵器等。