2022卡達世界盃開賽前因人權議題備受爭議，許多音樂大咖紛紛挺身抵制，就連部分登台歌手也及時喊卡。而擔任本屆大使的足球金童貝克漢（David Beckham）不免淪為眾矢之的，傳出他捧走價值台幣1.5億的合約後從此神隱，15日終於打破沉默回應。

據美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，對於這位曾率領「三獅軍團」勇闖世界盃的英格蘭傳奇貝克漢，不顧本屆賽事涉及反LGBTQ人權、移工之死、婦女性騷及暴力等爭議，批評聲如海嘯般襲來，英國喜劇演員萊西特（Joe Lycett）甚至絞碎價值1萬英鎊的鈔票以示抗議。

事件曝光卻從未見貝克漢發聲澄清，反倒像是甚麼都沒發生一樣，頻頻現身觀球，一週之內至少噴掉14萬英鎊(約523萬台幣)在他的奢華旅程，挨轟「好一個代言人拿錢不辦事」；這不由得讓人聯想到長子布魯克林（Brooklyn Beckham）先前也曾因工作態度不佳，短短8個月就遭知名服飾品牌「極度乾燥」(Superdry)解除合約。

沉寂一陣子，15日貝克漢透過團隊發布聲明稱，「大衛身兼一名球員和大使的角色，一直相信運動競賽有某股力量能讓世界變好向善。足球是全球熱門的運動，它將人們聚集在一起，為社會帶來實質貢獻。」

「我能理解對於本屆賽事存在許多正反兩極的評價，但這是中東國家的首場世界杯，能夠激起如此大規模討論也表明另類的積極，希望這些對話能夠加深人與人間的同理心，從而進步。」