新冠肺炎疫情衝擊，矯正機關收容人數減少，連帶也影響矯正機關內自營作業產品銷售情形。立法院預算中心調查發現，長期仰賴「內銷」管道獲利、營運情形下，隨矯正機關因疫情收容人數減少，已影響單位收入，呼籲分散行銷。

法務部矯正基金自營作業產品除提供矯正機關、檢察機關內部供銷，也開放外部機關與民眾購買。但長期以來內部供銷均占營收約七成，是主要銷售管道。而內部供銷管道，又以矯正機關自購占絕對多數，去年度就占內銷的97.12％。

只不過根據法務部矯正基金統計，矯正基金自營作業產品自2020年起，內部與外部供銷系統銷售狀況均反轉向下，其中內部供銷系統銷售額，2020年度還有3億6203萬元，但今年1至8月僅剩2億743.8萬元，較2021年萎縮約二成。

此外，矯正機關自購銷售金額部分，2021年度為3億3572.8萬元，也較2020年度減少1269.9萬元，減幅3.64％。

立法院預算中心分析，因新冠肺炎疫情因素，矯正機關每月平均收容人數有2020年的5萬9113人，到去年度降為5萬4550人，連帶影響收容人生活所需的食品與物品，是矯正基金自營作業產品內銷金額下修主因。

預算中心認為，內部供銷雖具業績來源穩定優勢，但受疫情影響，除行政執行機關外，其餘機關對矯正基金自營作業產品銷售金額均呈下降趨勢，證明過度仰賴單一對象，一旦該機關銷售成效下降，對整體營運影響甚大，應適度分流。