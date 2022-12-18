大陸男星俞灝明2010年和Selina（任家萱）合作電視劇《愛在春天》，因爆破戲發生意外，當時他以肉身保護女方，導致全身39%燒燙傷，經過漫長的復健之路，才以《那年花開月正圓》再度翻紅。沒想到，近日一名女網友控訴：「你做的那些爛事，你還有臉在劇組拍戲嗎？」疑似捲入感情糾葛，引發軒然大波。
一名攝影博主「毛小姐」16日在微博標註俞灝明，首先質疑自己PO出多條和俞灝明有關的貼文都被屏蔽，質疑是幕後團隊搞鬼，接著怒嗆：「你做過的那些爛事，如果不是你嘴裡『心軟的神』她一而再再而三遷就忍讓、保你體面，你現在還有一絲臉面可以在劇組拍戲嗎？」奉勸對方：「做個人吧」。
「毛小姐」隨後也補充自己不是想被關注，只是「作為朋友實在心疼她，所以借微博發個聲」，同時點名俞灝明經紀人：「不要打擾我朋友了」，疑似是在為朋友和俞灝明的感情糾紛抱不平。
消息曝光後，引來網友熱議，「能不能直接上證據」、「應該不是感情問題，是合約問題吧」、「年底營銷號衝業績吧」、「沒有實錘的小作文一律按網絡乞」，也有網友發現，女子的微博全是公司的東西，懷疑只是為了蹭流量，「完全是引流的，俞灝明實慘」。
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