坐擁臺灣八景與基隆八景「旭丘晴嵐」及「旭崗日出」，位於正榮街上、三軍總醫院基隆分院旁的旭丘指揮所，經過兩年多的修復再利用工程，近日已報完工，現正進行驗收作業，預計年底完成。對於基隆人來說相對陌生隱密的的臺灣八景之首即將開放，基隆市文化局長陳靜萍表示，這是一個令人振奮的消息，相信未來這裡也會成為大家造訪基隆的必去文化景點。

日治時期基隆港築港是讓基隆朝向城市現代化的重要轉捩點。旭丘指揮前身即為紀念日治時期基隆築港功勞者松本虎太的「松本記念館」，於1935年開工，並於1937年完工。其在二戰時由軍方徵用，後來長期位於軍方管制區範圍內，不但外人不認識，連大多數基隆人也不曾進去過。

旭丘指揮前身即為紀念日治時期基隆築港功勞者松本虎太的「松本記念館」，大多數基隆人也不曾進去過。（圖/基隆市政府文化局提供）

陳靜萍提到，與基隆要塞司令部同，昔日旭丘指揮所是平民禁行的軍事禁地，二二八事件後前台灣省主席陳儀及少帥張學良曾被短暫囚禁此處，鮮少公開的管制區披上神秘面紗，這次透過「大基隆歷史場景再現整合計畫」的修復再利用工程，有機會得以解嚴開放，代表我們正視歷史，呈現基隆在臺灣歷史上的特殊地位。

除了歷史上深具意義，2015年受登錄為基隆市歷史建築的旭丘指揮所，帶有20世紀初期臺灣特色的裝飾主義，包括建築門廊螺旋狀門柱及不對稱窗深具特色，門廊的側邊由數個弧形柱狀造型所構成的平面最為特殊，同時，外觀呈現數層不同高度的平屋頂、上下錘窗以及溝面磚，又具日本昭和時期建築風格。

已登錄為基隆市歷史建築的旭丘指揮所，建築風格帶有20世紀初期臺灣特色的裝飾主義。（圖/基隆市政府文化局提供）

文化資產科長郭麗雅說，在歷經不同時代的使用需求上，原旭丘指揮所的「洋館」及「和館」兩棟建築，「和館」已消失並且後期增建為L型兵舍，在本次修復重點之一，即是針對消失的「和館」以考古精神進行地下遺構發掘。再紀錄完後部分回填，並將部分作為未來參觀的遺構展示，展現見證歷史同時進行更完善的歷史場景修復與展示。

預計於年底驗收完成的旭丘指揮所，將交由文化設施科持續推動OT（Operate-Transfer）案進行，期待未來不僅可以在基隆東岸體會到過往臺灣八景之首的美景，也能讓歷史場景與現代民眾交織出更多基隆文化之景。(基隆市政府文化局廣告)