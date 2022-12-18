市值一度破兆元的長榮集團，在經歷全球海運超級景氣後，卻在今年爆發赤裸裸的兄弟之爭，面對這場突如其來的經營權相爭，在四兄弟中一向最低調的張家老大張國華居中折衝，最後發揮智慧，在紛亂中一槌定音，守護長榮帝國逐步走向專業經理人制。

在這場相爭中，張國華低調沉穩的個性也許是最後能穩定軍心的關鍵。他的名片上沒有職稱，也不習慣人家稱他為董事長，長榮集團從上到下都稱他「KH」，這個簡稱源自「國華」的英文拼音縮寫，就連記者訪問時，他見面的第一句話也是：「叫我KH就好。」

四兄弟長年相爭不下

大哥提議分家 盼徹底解決紛爭

謹言慎行的張國華不隨便開玩笑，面對尖銳話題也不輕易顯露情緒，總是思考片刻後，才用一口流利的台語娓娓道出想法。這回在弟弟派聯手想搶下經營權時，張國華被問到解決辦法，他想了幾秒鐘，慢條斯理吐出：「解散長榮兩大控股公司。」

這兩家公司主要股東皆為張家四兄弟，牽制著長榮旗下各公司的經營權。張國華受訪時指出，集團內這兩大重要的核心公司長榮國際、巴拿馬長榮國際，每位兄弟持股差不多，只要彼此稍有意見不同就會陷入紛爭，沒有人能真正主導。

因此，為了真正解決經營權問題，張國華提議：將兩公司解散，四兄弟把錢分一分拿回去，大家拿到錢之後，可以自行決定要不要加碼投資長榮海運或是長榮航空等各子公司，「協商大門永遠開啟，我不願意也不希望進入法律戰，沒完沒了。」

在兄弟連番上演法律攻防戰後，又經歷今年6月的長榮鋼鐵董事會改選，雖然張國華第一戰就守住長榮鋼，但當時兄弟互鬥情節愈演愈烈，家族內鬥的難堪愈加浮上枱面，甚至可能延燒到2023年長榮航空、長榮海運的改選。沒想到這一席「解散說」適時發揮效用，知情人士也稱：「經營權打了這麼久，兄弟們也累了。」

原來，在爭奪長榮鋼失利後，老三張國政有意願支持大哥，這讓開始有雜音的弟弟派出現嚴重裂痕；加上大家冷靜下來，慢慢認知到解散、分家確實是眼下有效的解決辦法，因此四兄弟開始願意協商，首要任務是讓長榮國際停止公開發行，知情人士表示：「現在就往這個方向走，停止公開發行對往後的資產處理會比較有彈性。」

在外界的印象中，張國華有著說一不二的固執性格，但事實上，他有一顆嚮往自由的心。他在40多歲時不願與體制抗爭，主動請辭離開長榮，一走就是人生最精華的16年。直到2014年，他再次回任長榮海運董事名單，重回大眾視野；2016年才正式接掌長榮集團。