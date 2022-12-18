先前業界在吵重分類，我就反對，不管從理論還是企業競爭都不合理，怎麼可以遇到問題就改變產業規則？但既然過了，業界淨值也大幅拉回，那麼接下來就要擔心流動性問題。」一位資深保險業高層觀察，重分類後，壽險業不能再為了賺取資本利得而進進出出，現金流量勢必大幅減少，今年已發生保費收入驟減、理賠解約大增，若明年經濟持續衰退，資金環境持續緊縮，接下來，壽險的挑戰將在於「流動性風險」。

《財訊》報導指出，這並非危言聳聽，壽險業從外在環境到業內循環，都已出現流動緊縮的徵兆。首先，保費收入持續衰退，依據壽險公會統計，壽險保費收入從2018年起就開始走下坡，今年1~10月壽險業總保費收入較去年大幅減少19.8%，初年度保費收入衰退幅度更大，來到22.1%。顯示民眾購買新保單的意願持續下探，真正的「保費懸崖」陡然現形。

現象／新錢進不來 理賠解約走高

第2，保險給付理賠卻是持續擴大，去年產險靠防疫保單大賺，今年卻成為毒藥丸。截至10月底，今年產險業者在防疫險與疫苗險理賠金額已超越1441億元，理賠金額逼近保費收入26倍，加上保費收入下滑，第3季已出現入不敷出的狀況。

第3，壽險保險理賠結構也出現重大變化。過去兩年熱賣的利變型保單，也因今年美元急速升息、升值，達到報酬滿足點而引爆解約潮。根據保發中心統計，今年前9月利變型解約金額超過去年全年，預估全年總解約金額將超過兆元。

第4，10月壽險進行金融資產重分類後，擺在AC（按攤銷後成本衡量之金融資產 ）科目的債券占比大幅提高到9成，未來想賣，每年也不得超過5%。在4大因素影響之下，壽險業的現金流量勢必更形緊俏。

警戒／緊盯現金流 保險局不敢鬆戒

根據《財訊》報導，壽險財報中就能找得到直接證據。根據保險局統計，整體壽險前3季的現金水位已降至3050億元，比去年同期大幅減少6417億元。6大壽險第3季財報則顯示，第3季底的現金流量已較去年大幅減少，國壽、南山、中壽投資部位中的現金水位，也較去年同期大幅降低。

以投資部位高達7兆元的國壽為例，過去現金水位大多維持在3%，今年第3季現金掉到530億元，占比僅剩0..7%，降幅超過7成，南山與中壽的現金降幅也不遑多讓。