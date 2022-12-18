根據《財訊》報導，消費性電子需求急凍、伺服器出貨不如預期，記憶體廠營運吹寒風；在大廠減產慢半拍，價格持續探底之下，維持獲利成為最大挑戰。(圖/財訊提供)

肇因於消費性電子需求急凍以及伺服器出貨低於預期，今年下半年記憶體供過於求的情況加劇，價格呈現雪崩式下跌，終於讓美光、SK海力士、鎧俠等記憶體廠決定從第4季開始減產。然而，龍頭大廠三星卻遲未表態，因此，這一波記憶體價格何時落底，短期內恐怕看不到。

《財訊》報導指出，據研調機構TrendForce資料顯示，DRAM第3季合約價跌幅擴大至15%以上，第4季跌勢更劇烈；最慘的是伺服器DRAM，跌幅高達23~28%，至於NAND Flash合約價跌勢也未見趨緩，第4季平均跌幅20~25%。

雖說在第3季財報公布後，三星除外的記憶體原廠態度均轉趨謹慎，甚至啟動減少投片、延緩製程轉進，以求供需及早恢復平衡。然而，第3季旺季不旺，客戶消極拉貨造成庫存壓力持續增大，且減產效應至少需1季才會有成效，導致第4季記憶體價格跌勢持續擴大。

《財訊》分析，隨著產品價格慘跌，美光已下修今年9月至11月的財測，毛利率從上季的40%減至26%，分析師並預警，美光的營業利益恐將在損益邊緣。另外，海力士、南亞科在第4季也恐面臨虧損，為近年來最低潮的時刻。

《關鍵1》原廠動作 反應速度比下游慢1季

造成如今的結果，有兩大關鍵。首先，記憶體原廠的反應速度，比下游品牌廠商慢了1季。6月底消費性電子品牌大廠三星最早開出第1槍，大砍電視面板訂單，而台灣的華碩、宏碁也從第3季積極清庫存，其後連非蘋果陣營的手機品牌廠也加入調整庫存的行列。

根據《財訊》報導，市場原本看好伺服器可望撐起一片天，惟全球經濟面臨逆風，企業採購動能熄火；再者，英特爾、超微等伺服器新平台延後推出，也使得買氣遞延。另外，隨著疫情紅利漸退，像影音串流、電子商務等發展明顯降溫，雲端業者均開始下修明年伺服器的採購規模。

美光是第1家有明顯動作的記憶體廠，9月底宣布大砍2023年會計年度資本支出3成、半導體設備支出5成；隨後SK海力士跟進大減資本支出5成。另外， NAND Flash供應商鎧俠率先宣布10月起減產3成，美光也預計減產DRAM及NAND Flash約兩成，SK海力士則針對低毛利率的產品減產，並從第4季啟動。

《財訊》報導指出，配合減產，美光對位元供給預測轉趨保守，2023年DRAM供給將從原先預期的增加5%，轉為負成長；NAND Flash供給增幅則自28%，大幅降為僅微增1~3%。美光預計12月21日舉行財報會議，屆時的獲利數字以及供需情況都將受到市場關注。