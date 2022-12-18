外銷訂單連三降，內需卻因疫情趨緩、人潮回流及邊境解封而蓬勃發展，隨著外商傳出要來買餐飲連鎖爭鮮壽司刺激，配合年底、農曆年接近，對於餐飲零售業績、股價有加分作用，加上北部飯店、超商等，都成為台股年節前的焦點股。

財政部公布十一月出口規模降至三六一．三億美元，創近十九個月以來低點，年減十三．一％，減幅也是二○一六年二月以來近七年最大降幅；統計處坦言，就連十二月與第四季也將呈現負成長，旺季效應確定落空。全球高通膨與升息壓力，導致終端需求明顯萎縮，加上中國防疫政策干擾生產活動，供應鏈仍有庫存調整壓力，而且還沒看到落底跡象。

其中電子零組件十一月出口值年減四．九％，終止連續四二個月正成長，今年下半年可明顯感受到外銷景氣由盛轉衰，使得出口市場旺季飄起陣陣寒風，儘管全年出口仍可創新高、且有中高個位數的成長，但十二月已無法避免連四黑，第四季負成長已成定局，為兩年半以來首次出現季出口萎縮。

觀光飯店邁向正常營運

但另一方面，經濟部統計處公布十月批發、零售、餐飲營業額，均創歷年同月新高，尤其零售業更是攀上歷史次高。統計處公布十月批發業營業額為一．○六兆元，年增四．三％，為歷年同月新高，並且是連續二四個月正成長，累計前十月營業額，創歷年同期新高，年增六．九％。其中零售業十月營業額達三八○七億元，月增七．七％、年增二．一％，創下歷年次高紀錄，且是連續十四個月正成長。累計今年前十月零售業營業額為三．四九兆元，創歷年同期新高，年增七．九％。

隨著社會將新冠疫情視為流感化，消費人潮回流，餐飲業十月營業額七六九億元，月增六．七％、年增十三．八％，為歷年同月新高，且是連續六個月正成長。累計前十月餐飲業營業額為七○二五億元，亦創同期新高，年增達二○．三％。其中，餐館業十月營業額年增十三．五％最高、飲料店業年增十一．七％。展望十一月，時序進入耶誕節及元旦鋪貨旺季，且在國人消費生活漸回常軌，預估餐飲業月營業額為七六○至七八○億元，年增十三．三至十六％，維持雙位數年增表現。

台灣今年先前有防疫險理賠金額超過一八○○億元，大部分流進內需市場，激勵旅遊、消費；接下來十月邊境解封，來台商務、旅遊人數快速提升，雖未能與疫情前相比，但是基期低，就像北部飯店龍頭晶華，住房率一度幾乎低於二成，一下子就衝回八成以上，台北街上開始聽到外語、外國人慢跑，對於增加消費也有幫助。而過去兩年政府發放消費券激勵內需，大多往中南部跑，雙北幾乎受益有限，如今外國人進入台灣已無強制性隔離，提升外國人來台洽公及旅遊意願，北部旅遊、消費將大為提升，台灣開放後，觀光飯店以及飲食消費方向上，朝著回復正常營運邁進，所以相關公司業績將得以回升。

餐飲業獲利明顯恢復

第三季以來最明顯獲利回復的就是餐飲業，正呼應政府所公布統計數據。攤開第三季獲利，王品單季ＥＰＳ三．七七元，逆轉原先上半年虧損；瓦城賺三．九四元，也是轉虧為盈；漢來美食亦同，單季賺二．四二元；其他如八方雲集、亞洲藏壽司、六角、豆府、聯發國際單季ＥＰＳ都是從二元起跳；進入十、十一月，除飲料業進入淡季外，其他大多能維持高檔，八方雲集十一月營收還創歷史新高；亞洲藏壽司、乾杯十一月與前十一月營收均創同期新高，漢來美食也創同期新高，王品十一月業績創同期次高。

而十二月年底及馬上接著而來的農曆年，都是餐飲業旺季，保守估計只要能維持第三季業績，隨著原物料成本下降，單季ＥＰＳ可望維持高檔，例如八方雲集全年ＥＰＳ就可望超過十一元、瓦城超過七元、王品超過五元、六角及豆府超過七元，都屬於高獲利。

近期幾乎有名的連鎖餐飲店，不論是否掛牌，幾乎人潮不斷，翻桌率提升，二三年隨著疫情進入第四年、民眾放下戒心，外食恢復疫情前，那麼連鎖餐飲店業績將被看好。

疫情前，八方雲集單年ＥＰＳ最高是十．五五元，豆府十．二五元（掛牌後），漢來美食十．四一元，六角九．四二元，瓦城十五．八元，都是屬於高獲利族群。而瓦城最高價是三七二元、漢來美食為一七九．五元、六角二○九元、王品是五一七元，這次八方雲集及豆府股價都創歷史新高，起了示範作用。

台灣餐飲業競爭激烈，這次趁著大家被關久了以及旅客陸續回流，業績大爆發，之後營運要靠本事。業者早已意識到，餐飲業除了立足台灣外，也要擴及中、美、澳以及東南亞營運。初期規模不大，但也逐漸提升自營或加盟店。

就拿近期台積電在美國亞利桑那州建廠、移機典禮，在台灣人進駐下，帶動周邊鳳凰城出現美食的85℃及以美國展店為重心的聯發國際旗下的歇腳亭設店，台灣過去以西進中國設店為主，如今可能東進美國，除美食、聯發國際外，八方雲集也積極進駐美國。以聯發國際及美食為例，美國單點獲利都相當可觀。

中國大陸先前極度清零政策引來社會反彈，如今已陸續放寬管制措施，就像半年前的台灣一樣，短期內社會承受染疫、死亡案例將激增，但這是開放必經過程，這樣才能恢復與國際經貿接軌，再來就是像目前台灣一樣，逐漸將新冠疫情視為流感化，社會才能恢復疫情前運作。至少中國已經肯邁向接受大規模感染的壓力，而相關餐飲股目前股價一定較低，而後營運正常後，恢復以往業績就可預期，股價應該視為黎明前的最後黑暗。對在中國設點的美食、瓦城應屬中長線利多。要不然就是像王品、八方雲集一樣關點或轉向美國設點。有內需加上國外陸續解封，對餐飲業業績可望持正向態度。

此外，影響股價還有個焦點，就是近期傳出凱雷基金有意買下台灣迴轉壽司龍頭爭鮮二六％股權。凱雷背後股東都是各國政商大咖，包括曾任美國總統到國防部長，或是法國、東南亞退休高官都在名單中。也使得凱雷投資的標的，最後都是賺錢出場。凱雷一九九九年在台灣以二億美元買下有線電視業者台灣寬頻，○六年以近九億美元賣給另一個私募股權基金麥格理。於○七年十一月九日入主東森媒體集團旗下的東森媒體科技。東森媒體科技系統台改名為凱擘股份有限公司，已於○九年九月被台灣大哥大併購。

凱雷擬入主爭鮮引起熱議

當時台灣大以總交易金額三二八億元（部分現金、部分台灣大股權）買下凱雷投資集團旗下有線電視多系統營運商凱擘；另外於一七年十一月將東森電視台出售給茂德國際投資公司，獲利都相當可觀。美國《華盛頓人》雜誌指出，自一九八七年成立以來，凱雷每年平均投資報酬率三三．八％，相當驚人。

這次相中台灣迴轉壽司龍頭爭鮮，爭鮮○六年進軍海外，○八年集團年營收已破五○億元。目前在台灣、中國、香港及新加坡等擁有五九四家分店。凱雷也是中國麥當勞大股東，市場分析認為，若爭鮮順利引進這個新股東，則有望加速拓展大陸三、四線城市的市場。後續如何發展仍待觀察，惟只要凱雷順利入股爭鮮，且公訂價格出來，那麼對於台灣餐飲股將是一個很好參考指標。至少外資會注意以往被視為較冷門的台灣餐飲公司，代表餐飲股有一定價值。或是說具有國際化發展的餐飲股更具吸引力。在此情況下，王品、瓦城、美食ＫＹ、八方雲集、六角都可密切注意。

十一月以來投信買超最多的美食ＫＹ，主要分點區域為台灣、中國及美國：旗下品牌85℃，主要銷售咖啡、麵包、西點等，銷售策略主打高性價比。截至第三季底，台灣有四四五家門市、大陸五六二家、香港三家、美國六七家、澳洲十一家，各地區皆配有中央廚房負責研發及控管品質。今年美國為主要的營收成長動能：第三季營收年增八％，主要成長動能來自於來客數帶動同店營收增加，美國地區營收年增十％。由於具有跨多國性營運，是否也有機會像爭鮮一樣受外資青睞也可注意。本土法人已先行一步卡位，是餐飲股中法人最積極介入者。

今年業績表現相當不錯的八方雲集，台灣店數一○○五家、梁社漢排骨一九○家，皆較去年同期成長，且另增芳珍蔬食十三家。展望後市，梁社漢排骨力拚年底目標展店至二百家，芳珍蔬食二十家，且美國市場的八方雲集複合店已自本月一日起上調售價，美國二店將於二六日起試營運，並於二九日正式開幕，同時另有八家已簽約且裝潢中，將為集團挹注營收。

觀光飯店股看晶華及雲品

觀光飯店的晶華十一月合併營收五．一七億元、年增十四．五％，排除出售達美樂因素，和一九年同期相比也成長三．六四％，其中台北晶華酒店客房十一月住房率恢復到八成，外國旅客占比逐漸提升至三成，收入比上個月及去年同期分別增加三三％及一○○％，營收回穩也帶動整體獲利率提升，可以看出邊境解封威力。而年底進入餐飲需求旺季，台北晶華十一月的餐飲營收比十月及去年同期分別成長了七．四％及十一．六％，由於人手不足，甚至推掉數百桌尾牙訂單。投信對於龍頭晶華最有興趣，九月份至今買超超近二○○○張，股價突破二百元關卡後，一口氣拉升至二五○元附近，站穩之上有利續攻。

雲品十一月合併營年增高達三一％，累計前十一月合併營收十八．○八億元、年增四六％；寒舍前十一月營收年增達四七％。受惠邊境解封最大的就是老牌的北部觀光飯店，疫情中幾乎沒多少人會到北部觀光住飯店，如今邊境解封，國際旅客陸續入台，加上國旅暢旺，有連鎖餐飲集團與觀光飯店可望維持強勢營運動能，業績可望逐月成長，晶華及寒舍就是代表。

此外，後疫情時代回歸正常生活商機拉開序幕，外資指出，台灣便利商店第三季起客流量回溫，顯示內需消費開始回溫，強勁消費力料將延續到明年，加上原物料下跌，調升統一超投資評等。

實體零售店客流量強勁復甦，是主要的驅動力，從7-Eleven與寶雅每日店銷售額可見端倪。除了來客量顯著回升外，外資也認為，內需消費族群的毛利率也會從本季起加溫，像是統一超擁有產品組合優化的強項，有利毛利率表現，同時也有利統一。

統一超及寶雅前十一月營收皆成長十％左右，且下半年起營收逐漸較去年同期改善，統一超前三季ＥＰＳ七．○三元、寶雅十三．八三元，都較去年同期的六．二九元及十二．七五元顯著進步，寶雅甚至單季ＥＰＳ來到近八季新高，季線皆轉為較大支撐。

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