運用資訊科技，打造創新建管服務，提升為民服務品質與效率，臺中市政府都市發展局於111年11月21日舉辦「111年建管資訊創新施政服務發表會」。透過發表會的舉辦，讓臺中市相關建築從業團體與人員，瞭解都發局創新建管資訊服務系統內容。

臺中市都發局111年度「中城計」系列活動持續不斷，從今年6月第1計「推動宜居建築」辦理3周年成果展，9月第2計「凝聚共好樂居」辦理「第3屆台中樂居金獎雙年獎」頒獎，第3計「打造風格美城」於10月4日辦理「第10屆臺中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，第4計「擘劃城市治理」在10月19日舉辦論壇活動，11月17日以第5計「社區地方共好」辦理社區規劃成果展暨頒獎典禮活動；除了展現臺中都發局對於都市規劃、都市美學等業務推動成果外，亦展現對於建築管理資訊科技化的重視，提出第6計「數位簡政效能」辦理本次的建管資訊創新施政服務發表會。

臺中都發局首創「都預聯席審議無紙化」、「加強坡審無紙化」與「建築法規小組無紙化」等三大系統，提供便捷服務及落實透明治理。(圖/臺中市政府都市發展局)

都發局表示，建築產業是城市經濟產業火車頭，用資訊科技創新市政服務，提升為民服務品質與效率，落實電子化政府理念，是都發局堅持的目標。過去於都預聯席審議與加強坡審審議等審查過程，都是以書面紙本方式進行，造成大量紙張浪費，且有著行政流程資訊不夠透明之缺點；都發局為解決上述問題，首創「都預聯席審議無紙化」、「加強坡審無紙化」與「建築法規小組無紙化」等三大系統，運用資通訊技術，改採雲端e化方式辦理，並對報告書進行無紙化審查，落實「以網路代替馬路」理念。

透過本次發表會舉辦，讓臺中市相關建築從業團體與人員，瞭解都發局創新建管資訊服務系統內容。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

都發局強調，此創新措施從「建築師送件端」、「審查幹事暨委員作業端」與「審查會議管理」端，均採無紙e化方式作業，且申請人可於都發局建管便民服務網下之「建築執照申請進度與缺失查詢平台」，透過案件專屬的一碼通編號，查詢到申請案件最新進度與缺失，充分達到「簡政便民、節能減碳與廉能透明」之目標。

臺中都發局首創「都預聯席審議無紙化」榮獲市府111年度廉能透明獎一般參賽類佳作。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

應用新技術改變傳統的紙本審查模式，具有申請流程透明、審查過程無紙化、進度主動推播通知等三大優點，深受臺中市政府肯定，榮獲臺中市政府111年度廉能透明獎一般參賽類佳作殊榮。今將建築物之建造許可納入「智慧、低碳、創新」三大主軸，打造臺中市成為「提供便捷服務」及「落實透明治理」之服務型智慧政府，是都發局積極執行的方向，落實「廉能、開放、效率、品質」四大價值，讓臺中市往「宜居資訊城市」目標大幅邁進。

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