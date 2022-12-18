現今社會，飼養貓狗比率增加、寵物更是家庭成員中的一分子，未來永續城市更應思考如何為人與動物建立宜居的生活環境；信義房屋永續門市忠孝玉成店發現，台灣雖非狂犬病疫區，但毛小孩在社區活動時，如果接觸松鼠、老鼠等嚙齒類動物，還是可能遭遇人畜共通的疾病－狂犬病感染。因此12月10日與里長、動保處、在地獸醫在玉成公園為社區居民的毛小孩施打免費狂犬病疫苗、建置晶片，往聯合國永續發展目標SDGs17夥伴關係邁進，邀請當地居民一起建置健康防護網。

常年致力ESG的信義房屋，談永續不是空有理念，有許多第一線同仁受「先義後利」文化薰陶，由下而上發動，成為信義房屋執行永續的驅動力；信義房屋有17家永續門市，從社區特色及融合利害關係人意見後，自主創意提案，對準聯合國永續發展目標，與社區居民創造共好生活。

信義房屋忠孝玉成店店長李權益表示，忠孝玉成店後方的玉成公園為寵物公園，假日有許多飼主會帶著毛小孩到玉成公園活動，這時可能會遭遇野生動物傳染狂犬病、跳蚤、心絲蟲風險。

因此第一階段由忠孝玉成店與在地里長建立夥伴關係，與台北市動保處合辦「寵物晶片建置」、「寵物狂犬病疫苗施打」，建置飼主與寵物建檔，避免寵物遊憩時走失，並具備基本健康防護能力。

第二階段則擴大邀請社區當中愛護寵物的居民一同為社區服務，也邀請動保處獸醫，定期舉辦免費貓狗健康講座，加強正確觀念宣導，忠孝玉成店持續與在地商家及居民建立夥伴關係，關心動物福祉。

李權益表示，10日的永續活動讓當地居民、客戶、同仁都很有感，許多社區居民年紀較大，帶著寵物不便舟車勞頓打疫苗，就近可在住家公園建立防護網，而客戶也可藉此感受到信義房屋貼心的服務，藉由特色活動與溫馨氣氛與社區牽起緊密連結，同仁都熱情參與並感受寵物帶來的療癒感，更有同仁將「飼養寵物、對生命負責」寫入他的年度目標「夢想九宮格」中，讓工作結合生活，訂定目標去執行。

南港鴻福里里長劉明康表示，聯合國永續發展目標為未來趨勢，活動往明確目標進行可號召更多人參與，忠孝玉成店多年來是社區好鄰居，對於社區的大小事務都很熱情，現更整合資源，建立更緊密的夥伴關係，一起提升毛小孩與居民生活品質。