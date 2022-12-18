臉書網友留言。（圖／截自臉書）

新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調人員15日兵分八路搜索，並約談高及其助理；高結束約談後被移送北檢複訊，從現身到進入偵查庭僅約短短18秒。現場聚集大批媒體，曾擔任法官的張耀宇也在人群中，一見高出現便對著她大罵「貪汙犯！」此事引發熱烈討論，數千位網友卻感到相當驚訝，質疑曾擔任法官的人，怎麼能對人「未審先判」？質疑其行為恐影響台灣法官形象。

高虹安16日凌晨12點多移送北檢，步出時面對現場守候的大批媒體，全程不發一語，也並未回答任何提問，約只用了18秒便進入偵查庭。

張耀宇也出現在等候高虹安的人群中，一見高現身，便當眾對其大罵「貪汙犯！」高則沒做任何回應，臉上表情也沒有任何變化。

張耀宇的言行引發熱烈討論，數千位網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「請問法官：可以未審先判嗎？」「原來還沒經過最後審判，就能隨便給人定罪，嚇死人了！」「這樣的前同事，恐怕影響台灣法官的形象吧？」「這個前法官還好是『前』法官了」、「深夜移送，側翼也能知道什麼時間要移送去當場嗆，消息靈通！」「某人海角7億還了幾億？棒球場呢？國小呢？兒子持有毒品都沒罪……台灣真有趣呢」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！