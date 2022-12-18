美國商務部12月15日將大陸記憶體晶片巨頭長江存儲等36家陸企列入實體清單，旨在擴大對大陸半導體的打擊。台積電總裁魏哲家警告，若政府過度執行出口管制，可能將逐漸破壞各國間的互信。

外媒報導，繼10月全面性的晶片禁令後，美國本周擴大對陸企的禁令，將含長江存儲在內等數十家大陸科技公司列入實體清單，限制其關鍵零組件的採購，加劇全球兩大經濟體間的衝突，貿易緊張局勢升溫。

魏哲家17日在出席活動時示警，「出口管制或禁止其他國家的產品，破壞全球化帶來的生產力和效率，也衝擊自由貿易市場所帶來的益處」。

魏哲家表示，最可怕的是這將削弱各國間的信任與合作，扭曲的市場會使成本更高，並呼籲政治人物提出替代方案減緩衝擊。

拜登政府10月實施比這次更全面的出口管制，切斷大陸購買和製造先進半導體管道，而這對大陸而言，在AI人工智慧等領域追趕美國十分重要，且有消息指，荷蘭與日本等國家擬採美國部分新規。魏哲家表示，「來自多國的出口管制將對大陸晶片業帶來很大的挑戰」。