九合一大選民進黨慘敗，總統蔡英文辭去黨主席，行政院長蘇貞昌則是暫時留任。對此，前台南縣長蘇煥智表示，蘇貞昌在立法院本會期結束後下台機會很高，而蔡英文很有可能讓桃園市長鄭文燦接任，加上副總統賴清德有望成為黨主席，蔡可藉此分裂新潮流。

蘇煥智告訴《中評社》，賴清德參選黨主席，蔡英文要調適自己內心的問題，因兩人在2020年黨內初選時恩怨就已頗深，到現在似乎都沒有化解。蘇煥智也強調，賴清德的人事及政策可能會和蔡英文有所衝突，這考驗蔡的胸懷度量，也考驗賴的智慧跟分寸拿捏，現在新局勢已經產生，雖然蔡刻意栽培鄭文燦及前副總統陳建仁，但就算是他們其中一人接任行政院長，都無法挑戰賴目前在黨內的強勢。

蘇煥智更認為，現在蘇貞昌的利用價值不高，因為對蔡英文來說，蘇抵制賴清德成為2024總統人選機會不大，因此下台可能性很高，而在如此情況下，蔡任用鄭文燦機會比陳建仁高，雖然鄭有論文抄襲事件，但仍是有真材實料的人；蘇煥智更強調「鄭文燦一定會聽蔡英文的話」，因此蔡若將鄭拉進執政團隊，「以後衝突你們新潮流自己解決」，可以分裂新系。

最後蘇煥智也說，「鄭文燦若持有院長資源，新潮流還是會聽鄭的」，而至於黨政要怎麼合作，就看蔡英文與賴清德的胸懷、恩怨能否化解，「表面一定會說團結，但是有沒有這麼好，後續要觀察」。