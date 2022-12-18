台北市第3選區（中山、北松山）立委補選剩不到一個月，中央選舉委員會16日公開候選人財產申報，民進黨吳怡農有4289萬667元存款，但大多存在香港匯豐銀行。媒體人黃揚明17日在節目《新聞大白話》中質疑，錢都放在國外，這樣喊抗中保台會不會怪怪的。

黃揚明表示，根據自己的分析，吳怡農在香港跟美國銀行有3900萬元，占整體存款9成以上，難怪他會說「票投民進黨，不會上戰場」，因為錢都放在國外，抗中保台四個字放在他身上，真的怪怪的。

黃揚明接著指出，吳怡農這幾年除了在壯闊台灣聯盟有領薪水，民進黨台北市黨部主委是無給職，但3年來總資產卻增加了1200萬，理論上他這3年最大筆收入，是2020年選立委的選票補助款，但也只能拿到接近300萬，黃呼籲吳可以針對這點說清楚。

至於最近的「膿包」爭議，黃揚明也給出建議，認為吳怡農可以把心態放緩，把別人的攻擊變成自己的防守，這樣反而可以加分，甚至把負面詞彙轉換成正能量，例如「膿包」二字就可以解釋成「吳怡農包容」。