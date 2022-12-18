高雄市夢時代17日舉辦「OPEN！大氣球遊行」，卻發生放送事故，當家明星OPEN將上演空中逃亡記，4小時候被人發現「陳屍」遠在18公里外的大寮。OPEN將被尋獲後，也在臉書粉專PO文，卻慘遭網友揶揄「這麼快就復活？」、「屍體會說話」。

OPEN將遭強風吹上天，後空翻過夢時代百貨後，就此消失無蹤，主辦單位遍尋不著，緊急通知警方與高雄市府協助，交通局更是示警要船隻與飛機留意，以免出意外。失蹤4小時後，OPEN將在大寮區遭民眾發現，但氣體早已漏光，乾癟躺在草地上，警方到場後也確認就是飛走的OPEN將。

被尋獲後半小時，OPEN將在臉書粉專《OPEN小將》發文「雖遇低溫，但您我熱情不減 OPEN!RUN氣球路跑 期待明天與各位賽道相見！溫馨提醒～明天要作好保暖工作 放鬆心情切勿勉強完賽哦」。

但PO文一出隨即被網友揶揄：「你先回家再說吧」、「這麼快就復活了嗎」、「你跑到大寮區被人抓包吼」、「不要偷跑好嗎」、「屍體在說話」。

事實上，OPEN將在失蹤期間，也PO文致歉稱現場天候狀況不佳，因此氣球夜間展示取消，被網友嘲諷：「外面很冷，快點回家吧」、「大家都知道真正原因好嗎」、「明明就是你逃走了」、「這篇是在空中發的嗎」。