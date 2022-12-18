水是人類最重要的資源，每天都必須補充，對身體健康才有幫助，但燒開水、喝水都有撇步。「無毒教主」譚敦慈就表示，自己都取用「晚上」的水，燒開水時，更是會打開抽油煙機，可有效吸掉兩種有毒物質。

譚敦慈在節目《健康2.0》上表示，取水盡量取「晚上的水」，她說，入夜後大家都在睡覺，水管幾乎沒流動，此時就容易釋放出例如重金屬的有毒物質，沉澱到水中，早上起床後就容易取到有雜質的水，相反中午過後水流快速，管線內的有毒物質就會被稀釋、不容易殘留，所以建議白天的水用來刷牙洗臉，喝下肚則選晚上的水。

譚敦慈指出，若家中的水沒有經過過濾，燒開水煮沸後，建議打開抽油煙機，並且開蓋再多煮2分鐘，可吸掉三鹵甲烷、氯等有毒物質，抽油煙機的噪音也可以提醒自己瓦斯爐上正在煮東西；若是水已有先過濾過，則是直接煮沸就好，不用特地開蓋多煮。

至於有些人不喜歡喝「沒味道的水」，又或是認為某些特別的水可以調整體質，譚敦慈引用已故丈夫「俠醫」林杰樑的話「喝水就是補充水分，不用想太多」，要大家不要有過多期望。