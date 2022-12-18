很多人除夕年夜飯都要吃素，為了讓婆婆媽媽化身為米其林大廚，輕鬆搞定整桌團圓好菜，唯一連續五年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳【祥和蔬食料理】，今年特別精心設計了奶蛋素的【金玉滿堂團圓年菜組】及全素的【福兔進寶團圓年菜組】冷凍宅配年菜組，即日起於祥和官網開放預購。

祥和蔬食餐廳老闆娘吳慧萍表示，每年餐廳除夕訂位都秒殺，很多人抱怨訂不到位，為了滿足客人需求，不用排隊，不用訂位，就可以在家享受米其林推薦的蔬食料理，今年祥和蔬食特別推出【金玉滿堂團圓年菜組】，超值十道菜只要3,980元(約六人份)。主廚特別將四川菜系結合創意蔬食料理手法，讓素食者享受到更多精緻且豐富的口味。其中除了包含製程費工費時，併入煎、炒、蒸、炸多種工藝的御品佛跳牆、象徵好彩頭的素杏鮑菇牛腩煲、以及有舞鳳凰之稱的蓉城口水雞…等經典年節菜色外，更添加了許多創意的新巧思，例如蟹黃獅子頭的「蟹黃」就是將胡蘿菠切丁，搗碎後慢火煨煮數小時至金黃色，再融入傳統的紅燒獅子頭烹調料理中，將年節必備傳統菜中的色、香、味、意更加昇華。當然，免不了也有每年都大受歡迎的祥和松露油飯及椒麻油飯等年節系列菜餚，提供大家農曆新年豪華蔬食版的圍爐饗宴。

連續五年榮獲米其林必比登推薦的【祥和蔬食料理】，今年特別精心設計了奶蛋素的【金玉滿堂團圓年菜組】及全素的【福兔進寶團圓年菜組】冷凍宅配年菜組。(戴志揚翻攝)

另外也有適合小家庭或全素食者享用的【福兔進寶團圓年菜組】優惠組合(約四人份)，六道全素食精典料理，包含麻油素腰花、髮菜蔬翅羹、三杯猴頭菇、麻辣臭豆腐、螞蟻上樹、祥和松露油飯，再加上兩瓶澳洲進口的Stala多酚無酒精紅白葡萄飲，只要2,880元就能滿足小家庭的需求，在家享受豐盛的圍爐佳餚時，也有滿滿的儀式感。