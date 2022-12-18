波蘭警察首長希姆奇克（Jaroslaw Szymczyk）今天表示，在15日爆炸並導致他受輕傷住院的烏克蘭高官禮物包裹之內，是反坦克榴彈發射器。

法新社報導，希姆奇克在12月11日至12日訪問烏國期間，會見了烏克蘭警察和國家緊急服務部門負責人，並從每個部門帶回一份禮物。

希姆奇克今天向國內媒體RMF Radio透露，這些禮物實際上是2個用過的榴彈發射器，其中1個已被改造成音響。

RMF報導，烏克蘭方面已向波蘭代表團保證，榴彈發射器不會造成危險。

目前希姆奇克已經出院。國家警察總部一名雇員也在爆炸中受到輕傷，但無需住院。

希姆奇克指出，「當我搬動烏克蘭方面贈送的用過的榴彈發射器，爆炸就發生了。」

「爆炸很猛烈，不僅刺穿地板，天花板也有受損。」

波蘭當局正調查這起事件，並考慮是否提出指控。

根據波蘭法律，此類指控最高可處5年徒刑。（譯者：施施）1111218