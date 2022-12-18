【愛傳媒黃珊珊專欄】這次來紐約，是我的好鄰居建議的，他們夫妻已經幫我照顧小俠兩年，讓我沒有後顧之憂，之前我因為當副市長，兒子又出國唸書，白天家裡只有小俠，我上班時間太長，本來都已經約好要把小俠送給朋友照顧，突然有一天，大樓管理員跟我說，鄰居太太因為是音樂老師，所以白天有空，可以幫我遛狗，我鼓起勇氣按了門鈴，從那天起，小俠就有了乾爹乾媽！

小俠本來見到陌生人都會叫個沒完，但是第一天完全沒有亂叫，很乖巧到他們家，晚上我接回來時，小俠一點也沒有緊張的感覺，我想，他們應該很有緣。之後，我的鄰居就成了小俠的安親班，這一年，幾乎是寄宿家庭，我只有假日才回去，最後三個月，他們應該都在電視上才能看到我。

選舉過後，我終於搬回家，那天去接小俠回家，到他們家喝雞湯，他們告訴我，沒見過我這麼拼命的人，因為以前我早上六點半出門，把小俠交給他們，晚上十一點多才接回家睡覺，所以他們建議我出國散心，順便休息，最重要的是去看看兒子，小俠可以交給他們照顧。

是啊，三年了，我的兒子出國唸書，我完全沒辦法陪他，只請一位在美國的好友幫他安頓後，其他就靠他自己獨立生活，媽媽忙到沒時間理他，三年來，他幾乎就是一個人自己獨立成長。

選舉結束那一天，我很感動，有這麼多人支持我，還有這麼好的鄰居，我何其有幸，當天就上網訂機票，今天成行，要謝謝我最好的鄰居，謝謝他們給我的建議，也謝謝他們讓我可以繼續追求自己的夢想！

小俠很幸福，因為，乾爹乾媽把他照顧得無微不至，幫他洗澡、梳毛、煮熟食，這是我這個主人完全做不到的，以前我都交給寵物店代勞，真是個不稱職的主人，小俠今年已經九歲了，這兩年，真的要好好謝謝我的好鄰居。

何其有幸，真心感謝每一個支持我、幫助我的人！

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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