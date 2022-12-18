【愛傳媒黃文博專欄】前幾天雙十二，我家網購了幾樣東西，最大件的是球鞋一雙，最小件的是手機指環，還有沖泡即飲包等等。比起網購大戶，我家一向算小兒科。

讓人震驚的事果然一再發生。小小手機指環裝在20cm×10cm×7cm的紙盒中，三袋扁扁的即飲包裝在45cm×30cm×15cm的紙箱中。每件商品都好像把傑克放進巨人的豪宅裡，顯得無比誇張。領取時大箱疊小盒，算算大小紙箱共九個，如寶塔般疊放，九層塔耶，特別有存在感。鄰居看到說「哇，你們買了好多東西」其實，全部東西的容量粗估還不及紙箱容量的四分之一。

疫情這幾年，對包材濫用的問題非常有感。點兩個中價位外送便當，送來一個30cm×30cm×25cm的紙提袋，便當又是紙製，還外加毫無功能、好看而已的紙質腰套，還沒完，打開紙便當，菜飯多此一舉的擺放在塑膠模子裡。邊吃邊看著滿桌即將丟棄的包材，不禁愧疚起來。

兩年多下來，後陽台累積不捨得丟的各式紙袋、塑膠袋，壓縮後仍有120公分高。天啊，這造的什麼孽？回收再用，估計七、八年用不完。難怪鄰居多半選擇即時丟棄，讓孽障轉移，眼不見為淨。

固然疫情來得突然，配送平台來不及顧慮包材濫用與資源回收，但後疫情時代將屆，是時候面對超量使用包材與包材回收的議題了。

尤其出貨量龐大的三家網購業者，真的不能繼續視而不見，坐視數量恐怖的紙箱經由既有的資源回收機制、有限的回收再用。你們創造的資源浪費，應由你們回收，要嘛就請研發不會浪費包材的配送方式。

這議題不該丟包給消費者面對，那種愧疚感不該由消費者承受。網購業者賺到錢，提撥一部分來研究包材回收，不過份吧，起碼是有誠意的企業社會責任展現，比起一窩蜂搞什麼淨灘、種樹、買綠電要令人尊敬。

雖然環保署定於2023年七月起，有法條要求業者的出貨包裝塑料減量並增加使用回收材質，但你知道的，政府的環保法條鐵定體貼業者、點到為止，然後實際執行再三折五扣的。所謂一切符合法令規定的說詞，政府跟業者始終口徑一致，欠缺解決問題的真心，同時迴避釜底抽薪的做法，民眾聽多了也聽膩了。包材濫用以及送後不理的狀況，冀望政府，緣木求魚。

最廉價也最其心可誅的話術是，「從需求端解決，消費者要減少購買，要做好回收。」這樣的屁話一如治安不好，政府無力管束惡人橫行、卻喊話人民練好防身術，根本欺負消費者。

當然應該從供給端解決。在台灣，處在需求端的民眾永遠是弱勢，而且從未強勢過，因為政府總是站在供給端、當業者的隊友。長期下來，民眾對相對強勢的業者跟更強勢的政府聯手，雖心有無奈卻心懷怨懟，連帶導致民眾或多或少投射仇恨值到業者身上，蠶食企業品牌形象。企業一方面巨額投資塑造品牌形象，另一方面則未警覺仇恨值大傷品牌，這頭撿芝麻，那頭漏油，傷及市場競爭力關鍵的品牌資產，可謂得不償失。

防止濫用包材的事，第一步必須要求並監督網購業者完全回收包材中的紙箱紙盒！怎麼做？怎麼會是我提建議？絕對該是賺錢業者的義務。我只出聲呼籲業者響應「紙箱回家運動」，把你們送來的紙箱如實回收再用，而且配合回收的消費者還能獲得業者的回饋才對。

我不想繼續愧疚望著紙箱疊成的九層塔，就請網購業者心存善念，率先主動發起「紙箱回家運動」，回收紙箱塔，你們的善行勝造七級浮屠。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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