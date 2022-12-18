根據台灣民意基金會公布的2024總統大選最新民調，在各政黨可能的候選人中，國民黨侯友宜以38.7%領先民進黨賴清德的29.0％、民眾黨柯文哲的17.8%。針對侯友宜的民調比賴清德高，資深媒體人謝寒冰認為，這和民進黨敗選後不思檢討，還想著去箝制言論有關。

謝寒冰17日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，賴清德在這次九合一大選，是綠營中受傷最輕的，因為民進黨幾個要角都受到重傷，所以他會出來選黨主席，是意料中事；而侯友宜的民調比賴清德高，是由於民進黨敗選後不思檢討，還想著去箝制言論，因此人民對民進黨的怒氣，一定會反射到賴身上，問題是這個情況會持續多久。

謝寒冰接著指出，過完年國民黨也要開始動了，如果沒有意外，針對2024總統大選，恐怕又是一場大亂鬥，初選可能會提前時程，現在看來侯友宜支持度高，是因為他在新北市長這一役選得很好、平常做人還不錯，最重要的是，因為最近國民黨沒什麼事，可是一旦發生內鬥，討厭他們的氛圍可能又會回來，到時賴清德的民調馬上會扶搖直上。

謝寒冰更表示，希望國民黨主席朱立倫能夠做到他自己講的，幫黨找出一個能勝選的人，而不是為了誰的勢力，如果能夠秉持這樣的觀念，那國民黨還有一點希望。