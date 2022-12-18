合歡山凌晨下雪 武嶺、遊客服務中心「銀白」了。(翻攝即時影像監視器)

寒流發威！合歡山今天（18日）凌晨下雪了。包括合歡山武嶺亭、合歡山遊客服務中心等處即時監視影像顯示，路面已經鋪上一層白雪。

另外，網友在「合歡山玩雪團」臉書社團表示，凌晨2時18分武嶺下雪了。根據他貼出的兩段影片，只見夜空中降下片片雪花，讓轎車和地上都覆蓋一層白雪。有網友詢問，還有繼續下雪嗎？原PO凌晨3時多則回應，已經停了。

根據氣象局觀測，合歡山頂凌晨2時氣溫為零下0.9度，凌晨3時為零下1.3度。