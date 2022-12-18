「登山女神」曾格爾攻頂紀錄屢遭圈內人質疑，曾格爾今（18日）凌晨發文證實，自己攀登干城章嘉峰的紀錄遭到「單獨」除名，她PO出多張登頂的照片，控訴遭遇非常不公平待遇，「現在只想大哭一場」。她表示，自己也不知道能做什麼了。

被稱為「登山女神」的曾格爾，10月初宣布以13小時無氧速攀登頂「世界第8高峰」Manaslu馬納斯魯峰創世界紀錄，雖然陸續曬出GPS以及登頂影像，但台灣登山界和民眾普遍質疑她紀錄真實性。昨（17日）有網友揭露曾格爾去年10月中宣布登頂海拔8586公尺「干城章嘉峰」紀錄被除名，「12座登頂，現在剩下11座了哦」。

曾格爾今天凌晨突然在臉書發文證實，收到攀登干城章嘉峰的紀錄遭到除名通知，突如其來的訊息，又讓她想起攀登干城章嘉峰的過程，她難過表示，突如其來的訊息，又讓她回想起攀登干城章嘉的點點滴滴，登山是件很開心的事情，但她也不知道為什麼會變成如此複雜，現在只想大哭一場，明明一起登頂的團隊成員都還在名單內，為什麼只有她被除名？她不知道她遭受怎麼樣的標準被看待，覺得非常不公平。現在除了分享一些登頂過程跟照片，我也不知道能做什麼了。

網友回應曾格爾發文，有網友酸「就是個笑話」、「真正的台灣之恥」。也有網友打氣「對得起自己就好，無需跟大家證明什麼，妳能這樣登山已很了不起」、「很明顯在阻止締造14峰最年輕女性的紀錄，艱困考驗即將來臨..」、「真是太過份了怎麼可以這樣，一定要告死他們」、「成也最速，敗也最速...」、「全世界都不缺看人眼紅的人」。