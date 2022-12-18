大陸女星柳岩過去有著最性感女主播的美稱，當年以清純臉蛋以及E級超兇身材進軍演藝圈。近來，柳岩出演火紅陸劇《夢華錄》中的女二，精湛的表現大受好評，深得觀眾的喜愛。柳岩除了擁有美貌外，個性活潑的她曾跟相聲大師郭德綱開玩笑詢問：「如果我懷了你的孩子怎麼辦？」，郭德綱機智神回1句，令觀眾佩服不已。

今年49歲的郭德綱，是北京德云社創始人、第八代相聲藝人，可說是當代相聲大師，憑藉一己之力，將相聲發展成了主流文化，雖然嘴巴常常吐出一些黃段子，其實個性正直，與他合作過的女星，對其評價很高，郭德綱也從來沒有和誰發生過緋聞。

而柳岩和郭德綱合作過一段時間，交情深厚，柳岩很愛逗郭德綱，有次她開玩笑表示：「如果郭德綱沒有結婚，並且瘋狂地追求自己的話，自己真的會嫁給他。」柳岩還在節目上公開問過郭德綱一個非常棘手的問題：「如果我懷了你的孩子怎麼辦？」當時，郭德綱也愣了一下，隨即回覆道：「你懷了我的孩子和我有啥關係？你找我的孩子去啊？」

這看似自相矛盾的一句話，意即你懷了我的孩子，我的孩子就是郭麒麟，你懷了郭麒麟，對方都這麼大了，有事自然是和他商量。短短的一句話，便將尷尬在無形間化解了，而郭德綱這句話也是引發了全場人的掌聲，盛讚他不愧是當代相聲大師。