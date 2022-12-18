「2022六龜新發社區山茶季」這個週末熱鬧起跑，高雄市長陳其邁出席活動，頒獎予六龜山茶評鑑23個得獎單位，他透露六龜原生山茶由於採摘不易，產量相對稀有、還富有營養元素，是市府致贈外賓的指定伴手禮，歡迎民眾多到六龜品茗山茶、支持農村觀光產業。

高雄市長陳其邁品嚐六龜山茶。（高雄市新聞局提供）

高雄六龜山區的原生山茶屬於喬木型的百年茶樹，有別於一般茶園採摘不易，產量相對稀少，也保留了山茶的野香和芳醇。今年是六龜新發社區的山茶元年，將從有效管理、品牌建立作為出發，朝向台灣精品茶目標邁進，市府協助社區爭取中央經費，設立六龜山茶故事館，建構匯集產業商品的據點，以強化六龜茶及文化觀光的發展能量。

六龜山茶是從喬木老茶樹上摘取製作，產量相對稀少珍貴，富有兒茶素、微量元素，陳其邁對六龜山茶品質深具信心，他透露日前美國前國務卿龐培歐及友邦外賓來訪時，都是致贈好朋友、賓客貴重的六龜山茶，向客人們大力推薦最好的六龜山茶，他還特別提醒珍貴好茶一定要自留品味，轉送可惜。

談到地方建設，陳其邁也提到，高133線經費從5億元追加到7億元，感謝行政院支持及立法委員邱議瑩爭取，「要做就要做到最好」，蓋得堅固又舒適，提供居民和遊客一條安全穩固的道路。市府也積極開挖六龜溫泉，未來會大力推動觀光結合農業，與中央齊力作六龜的後盾，推廣產業觀光，歡迎更多人到山城旅遊。

即日起至112年2月28日每日皆有購杯即贈茶席券，憑券可至六龜新發社區合作之茶廠品茗，享受慢活的農村體驗。