台灣民意基金會2024總統民調。（台灣民意基金會提供／游念育台北傳真）

根據台灣民意基金會昨（17）日公布的2024總統大選民調，在各政黨可能的候選人中，民進黨賴清德支持度落後國民黨長侯友宜近10個百分點（賴：29%，侯：38.7%），前綠委李俊毅表示，這對賴是很嚴重的警訊。

李俊毅昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，身為副總統的賴清德，選前盡心去輔選，選後也沒人認為他要為民進黨此次九合一大敗負責，「「結果選後他好像反而受傷了，很顯然行政院是個問題」。

李俊毅認為，民進黨應該要拋開個人計算，回到「重新贏回人民信任」的角度佈局，他指出，被外界點名可能組閣的前副總統陳建仁與國安會秘書長顧立雄是不錯人選，因為兩人給人民的形象是比較OK的。

對此，節目主持人錢怡君提到，顧立雄很兇、可能會罵記者，李俊毅則回應，顧知道自己的任務是不讓總統蔡英文跛腳，以及讓民意慢慢地回流，所以應該會有所改變。

最後，李俊毅強調，蔡英文不要任命不適任的新閣揆，否則最後除了又得「忍痛處理」，人民還會覺得蔡與民進黨根本沒有誠意反省。