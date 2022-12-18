台8女神王晴過去演出多部八點檔使知名度竄升，而擁有亮麗外型及火辣身材的她，不吝嗇地時常在社群上展現自己的好身材；近日，她表示曾遭網友質疑她是為了搏版面，對此她曬出比基尼辣照反擊回應。

王晴昨（17）日在社群平台透露，她過去曾遭網友狠批「露是為了搏版面」，對此，她表示目前已經調整心態，用不同的態度去看待這些留言，認為這些照片都是「為青春留下美好的紀念」，也慶幸自己都有將它紀錄下來，並表示「跟喜歡我的人分享我的快樂時光，我的美好影像，有什麼不對？你看到的世界就是你的內心，為什麼要把自己的美包裹起來呢？」而隨文也附上她在沙灘上，身穿粉橘色比基尼的性感辣照，好身材及誘人的Ｓ曲線一覽無遺。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言力挺「做自己喜歡的事就對了」、「沒事的、過自己想過的生活、人生不要有遺憾」、「好身材就是要把美照拍起來讓自己留下美好的回憶，青春不留白」、「生活是自己在過，不是為了別人的嘴而活」。

王晴一開始為廣告模特兒，之後參加試鏡將演藝事業拓展至戲劇圈，因演出本土劇《世間情》、《甘味人生》等劇引起關注，近年來也參與不同類型戲劇演出，有時也會擔任綜藝節目來賓，真實不做作的模樣，也讓觀眾看到她不為人知可愛的一面。