阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在世界盃「最後一舞」也是他足球生涯鍍上第3層榮耀的機會，梅西拿過4次歐洲聯賽冠軍，7次金球獎（足壇史上最偉大的個人成就），缺憾是他至今沒有捧過世足的大力神盃。梅西本屆決賽將要挑戰成為史上第9位稱霸歐冠、金球、世足的「3金」傳奇人物。

前面8人是英格蘭查爾頓（Bobby Charlton）、德國貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）、德國穆勒（Gerd Müller）、義大利羅西（Paolo Rossi）、法國席丹（Zinedine Zidane）、巴西李華度（Rivaldo）、巴西羅納迪紐（Ronaldinho）、巴西卡卡（Kaká）。

這幾位都是赫赫有名的傳奇球星，唯有卡卡的情況比較特殊，他在2002年世足賽還很菜，其實只在小組賽對哥斯大黎加踢了25分鐘，那場是巴西2連勝篤定晉級之後的垃圾時間。巴西該屆的冠軍主要是靠「3R連線」羅納多（Ronaldo）、李華度、羅納迪紐踢下來的。後來拿到金球獎是卡卡自己的本事，他在2007年獲獎之後，往後10年進入梅西、C羅（Cristiano Ronaldo）兩人壟斷獎項的「梅羅時代」。

法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）今年才23歲就有機會拿下第2座大力神盃，梅西在相同年紀的時候，國際賽的戰績遠遠不如姆巴佩。外界有人將姆巴佩視為梅西和C羅的接班人，無論決賽勝負，他本屆世足就會親自送走梅西。