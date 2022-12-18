台中一名29歲趙姓男子去年參加友人聚會，偷摸女性友人小花（化名）的後頸，小花不滿遭受性騷擾遂向趙男提告。台中地院審理，趙男起初不認罪，但法官發現音檔中趙男自認有摸後頸，故依犯性騷擾罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決書指出，29歲趙姓男子2021年9月7日間與多名友人一同在台中的租屋處聚會，未料趙男卻趁女友人小花不注意之際，來回撫摸小花的後頸部，小花不滿遭到趙男性騷擾，遂向台中市警局第五分局報案提告。

趙男接受警詢及偵訊時，稱記憶中並沒有這件事並企圖脫罪，但檢察官對比小花的證述，發現趙男曾向小花表達歉意，稱自己的行為是為了滿足私慾，對於小花詢問趙男「站在我後面的時候你是不是有碰我脖子」，趙男則回應「有」等事實，認定趙男的確觸犯性騷擾防治法，依法將其起訴。

台中地院法官認為，女性的後頸通常會被頭髮及衣物遮蔽，非一般正常交情男女禮儀所能任意觸摸的身體部位，若未經本人同意就隨意觸摸，足以引起本人嫌惡。

法官審酌，趙男只為了逞個人私慾，絲毫不尊重女性，自我控制能力不佳，乘小花無法抗拒之際，以手來回觸摸小花的後頸部，造成其身心受創且蒙受陰影，實屬不該，估依乘人不及抗拒而觸摸其他身體隱私處之行為，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。