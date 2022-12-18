台北市第3選區立委補選將於1月8日投票，中選會日前依規定公開候選人財產申報，民進黨候選人吳怡農的存款為4289萬多元，與上次參選時做的財產申報相比看似減少，但媒體人黃揚明指出，吳還借了1960萬元給人周轉，身家在3年內其實是暴增了1200萬元。

黃揚明昨（17）日在臉書表示，吳怡農2019年11月進行財產申報，當時不計入汽車，其財產總額約為5077萬元，而此次申報時名下同樣沒有不動產，現金與存款總額為4296萬多元，看似縮水800萬元左右，但吳怡農今年3月還借了1960萬元給友人周轉，因此總財產約達到6275萬元，實際上在3年內增加了約1200萬元。

「不得不稱讚他的投資步調相當精準！」黃揚明提到，過去有網友發現，吳怡農2019年持有的香港債券，是香港最大的房地產信託基金「領展」Link Finance（Cayman）的，當時申報價格約為港幣699萬多元，但此次申報時其港幣存款新增約800萬元，代表他以更高價的時機處分該筆債券。

該文引起網友討論，不少人留言表示「所以說農農不用搞一堆自打臉的政見，他只要說選上會幫選民做投資，讓每個人都能荷包滿滿，他就選上了」、「怎麼辦到的？農農教一下吧」、「這樣的人才更適合幹財政部長」、「可否去擔任勞動退基金操盤人」。