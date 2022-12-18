藝人辜莞允（NONO）擁有甜美的臉蛋與魔鬼身材，是是著名的宅男女神代表，她曾在2014年時曾遺失相機，導致3張泡湯裸照外流，並在當年的除夕夜登上新聞使她淚崩；未料，在2019年她卻因偷拍鮪魚（徐瑋吟）事件鬧上法院，演藝事業幾乎停擺，事後因事證不足，辜莞允獲不起訴處分，才讓她逐漸走出陰霾。如今，網路上又出現近百張辜莞允的私密照，以及她跟一名男子親密接觸的畫面、錄音檔。

在臉書擁有74萬名粉絲、30歲的藝人辜莞允（Nono）在2014年1月初於世新大學遺失相機，導致3張泡湯裸照外流到網路，後來檢方發現世新大學失物招領中心打工的男大生涉有重嫌並依法起訴，後來辜莞允跟對方達成和解。

到了2019年4月，辜莞允又捲入偷拍藝人鮪魚（徐瑋吟）的案件，雖然最終因證據不足獲不起訴處分，之後她選擇淡出演藝圈，但依然常常透過社群平台與粉絲互動。豈料，從今年8月底，網路上又開始流傳疑似辜莞允大學時期的露點照，甚至還有她跟男伴親密互動的畫面以及私密對話的錄音檔。

有網友比對照片，判斷有很高機率就是辜莞允本人。網紅推手圤智雨表示：「也太慘了吧！等於二度被出賣，希望未來不要有第三度外流…」針對再度傳出私密照外洩，據《自由時報》報導，辜莞允經紀人表示，目前還不清楚這件事，也沒有看到相關影片或照片，「現在AI換臉技術那麼發達，也不能夠確定是她」。

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